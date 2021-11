Black Friday Panda Dome: sconto 60% per tutti i prodotti

Imperdibile offerta della software house spagnola in occasione del Black Friday. Le quattro versioni di Panda Dome (Essential, Advanced, Complete e Premium) sono infatti disponibili con uno sconto del 60%. Gli utenti possono scegliere il tipo di abbonamento che soddisfa al meglio le loro esigenze (numero di dispositivi e durata). La promozione termina alla mezzanotte del 28 novembre, quando inizierà quella del Cyber Monday.

Panda Dome a partire da 14,00 euro per il Black Friday

Per la protezione dei PC Windows è possibile utilizzare tutte le versioni della suite. Panda Dome Essential include cinque funzionalità principali, tra cui l'ottimo antivirus in grado di rilevare la varie minacce in tempo reale. È inoltre possibile effettuare la scansione dei dispositivi esterni USB e bloccare i tentativi di intrusione mediante reti WiFi non sicure.

Il software può individuare i siti fraudolenti, come quelli che vengono creati per ingannare l'utente (sono simili agli originali) e rubare i dati personali (email, password, numeri delle carte di credito e altri). Non manca ovviamente il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Presente infine una VPN (150 MB al giorno) che consente di nascondere il vero indirizzo IP.

L'abbonamento per un anno e un dispositivo costa solo 14,00 euro, invece di 34,99 euro. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Panda Dome Advanced offre le stesse funzionalità e aggiunge anche il controllo parentale, la rilevazione di attacchi informatici più avanzati e la protezione contro il furto d'identità. L'abbonamento per un anno e un dispositivo costa 18,80 euro, invece di 46,99 euro.

La software house spagnola consiglia invece Panda Dome Complete per i gamers. Questa versione della suite offre la protezione totale dei dati personali e include un password manager. È presente inoltre un tool per la pulizia del PC che elimina i file inutili e migliora le prestazioni. Una specifica funzionalità permette di ridurre al minimo gli avvisi durante le sessioni di gioco. L'abbonamento per un anno e un dispositivo costa 28,40 euro, invece di 70,99 euro.

Infine, Panda Dome Premium è consigliata per la protezione del Mac. Oltre alle funzionalità della versione Complete ci sono una VPN senza limiti, la gestione degli aggiornamenti e il supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. L'abbonamento per un anno e un dispositivo costa 47,60 euro, invece di 118,99 euro.