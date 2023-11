Black Friday pCloud: 56% di sconto sul bundle 3 in 1 con 5 TB di spazio e pCloud Pass a vita

Da pochi minuti pCloud, il servizio di cloud storage con base in Svizzera e oltre 19 milioni di utenti attivi, ha lanciato l’offerta del Black Friday: tutti i piani a vita individuali godono di un maxi sconto del 53%, in più l’esclusivo bundle 3 in 1 che include 5 TB di spazio cloud insieme ai servizi pCloud Encryption e pCloud Pass a vita viene offerto con un maxi sconto del 56%. Puoi attivare uno dei piani a vita o il bundle pCloud 3 in 1 tramite la pagina dedicata al Black Friday del sito ufficiale.

I vantaggi di pCloud

pCloud è il servizio di cloud storage più sicuro d’Europa. Il motivo? Da una parte perché la sede dell’azienda è in Svizzera, dove le leggi riguardanti la protezione dei dati personali sono tra le più severe del Vecchio Continente. Dall’altra per l’utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL, che vengono applicati in automatico quando l’utente trasferisce i file dal suo dispositivo ai server di pCloud. A tutto questo si aggiunge il servizio Encryption, che va a criptare i contenuti più importanti e proteggerli ulteriormente con una password. Ed è proprio questa una delle caratteristiche chiave di pCloud, dato che solo i titolari di ciascun piano conoscono la chiave per decriptare i file.

Gli altri punti di forza di pCloud sono:

una compatibilità totale con Mac, PC Windows e Linux, a cui si aggiunge l’app dedicata pCloud Drive, una sorta di disco virtuale che va a semplificare la gestione dei dati ed espande lo spazio di archiviazione del computer in uso;

le applicazioni per device Android, iPhone e iPad, che integrano la funzionalità di upload automatico grazie alla quale puoi liberare senza difficoltà maggiore spazio dalla memoria interna del telefono;

accesso e sincronizzazione automatica tra i diversi dispositivi in cui è installato pCloud;

backup dei contenuti automatici grazie allo strumento pCloud Backup;

numerose possibilità di collaborazione tra gli utenti pCloud e i non utenti, come ad esempio la condivisione di link;

accesso da qualsiasi dispositivo e da qualunque luogo ci si trovi.

Cosa sono pCloud Encryption e pCloud Pass

Il bundle 3 in 1 di pCloud protagonista dell’offerta Black Friday di quest’anno include i piani a vita di pCloud Encryption e pCloud Pass. Encryption è la soluzione proprietaria creata appositamente per offrire la massima salvaguardia dei dati sensibili di ciascun utente. La sua caratteristica chiave ha per oggetto l’esclusiva crittografia lato client, grazie alla quale i file conservati nello spazio cloud rimangano nascosti alle persone non autorizzate. Inoltre pCloud applica una rigorosa politica di privacy a conoscenza zero, ciò significa che la chiave creata dall’utente non può essere scoperta nemmeno dallo staff dell’azienda.

L’altro servizio incluso nel bundle del Black Friday è pCloud Pass, un potente password manager, sicuro e facile da usare, in grado di semplificare la sicurezza online degli utenti in modo esponenziale. Compatibile con tutti i tipi di dispositivi, nonché sistemi operativi e browser, offre un accesso immediato alle password su tutti i device, con la compilazione dei moduli con un solo clic, più un generatore di password per qualsiasi tipo di account.

Offerta Black Friday: i prezzi dei piani pCloud

Per effetto del 53% di sconto dell’offerta Black Friday, ecco i nuovi prezzi dei piani individuali a vita di pCloud:

500 GB: $139

2 TB: $279

10 TB: $890

Il bundle 3 in 1 con 5 TB più i servizi pCloud Pass ed Encryption a vita costa $599, in virtù di uno sconto del 56%.

L’offerta è valida da oggi, 20 novembre, fino a domenica 26 novembre. Per attivare uno dei piani qui sopra o l’esclusivo bundle 3 in 1 collegati alla pagina del Black Friday di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.