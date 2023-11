Black Friday: pCloud offre sconti su storage a vita e bundle 3 in 1

Il gigante svizzero del cloud storage, pCloud, celebra il Black Friday 2023 con offerte imperdibili: uno sconto fino all’85% su tutti i piani individuali a vita e uno sconto ugualmente generoso dell’85% sul bundle esclusivo 3 in 1.

Le offerte Black Friday di pCloud

Il Black Friday è noto per le offerte irresistibili, ma quest’anno pCloud va oltre, offrendo uno sconto fino all’85% su tutti i piani individuali a vita. Che tu abbia bisogno di 500GB, 2TB o addirittura 10TB di spazio di archiviazione, pCloud ha la soluzione perfetta per te, a un prezzo che non potrai resistere:

500GB – 139 euro (-76%)

(-76%) 2TB – 279 euro (-76%)

(-76%) 10TB – 890 euro (-85%)

Offerta anche sul bundle 3 in 1 limitato, che include 5TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption a vita e pCloud Pass a vita, il tutto con uno sconto dell’85%. Questo pacchetto esclusivo è disponibile al prezzo speciale di 599 euro solo per il periodo del Black Friday.

pCloud, con oltre 19 milioni di utenti che affidano loro i propri dati, è una piattaforma di cloud storage basata in Svizzera, con data center negli Stati Uniti e in Lussemburgo, garantendo una protezione rigorosa e conforme alle normative sulla privacy.

Tra le caratteristiche chiave di pCloud:

Compatibilità con MacOS, Windows, Linux e l’app desktop dedicata chiamata pCloud Drive, che semplifica la gestione dei dati e espande lo spazio di archiviazione del dispositivo

con MacOS, Windows, Linux e l’app desktop dedicata chiamata pCloud Drive, che semplifica la gestione dei dati e espande lo spazio di archiviazione del dispositivo Applicazioni mobili per Android e iOS con funzione di caricamento automatico che libera spazio sul tuo smartphone

Accessibilità e sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi

su tutti i dispositivi Backup automatico con pCloud Backup

con pCloud Backup Opzioni di collaborazione multiple per utenti e non utenti di pCloud (condivisione di link, inviti a cartelle, richieste di archivi)

multiple per utenti e non utenti di pCloud (condivisione di link, inviti a cartelle, richieste di archivi) Accessibile da qualsiasi dispositivo e ovunque

Il Black Friday 2023 è l’occasione perfetta per garantirti uno spazio di archiviazione a vita e proteggere i tuoi dati con la potenza della crittografia e la comodità di un gestore di password avanzato. Approfitta subito delle offerte esclusive di pCloud online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.