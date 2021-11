Black Friday: quale tablet per un bambino?

Più volte la domanda ci è stata posta: quale tablet consiglieresti per un bambino? Ovviamente la prima risposta è una domanda ribaltata, ossia: per cosa lo dovrebbe usare? Ognuno ha infatti le proprie abitudini e le proprie attitudini, ma spesso e volentieri dopo discussioni di questo tipo arriviamo ad una soluzione che sposa generalmente l'ambito “figli” nel migliore dei modi: quando il bambino non è ancora in età scolare e non ha bisogno di un tablet per DaD o altre esigenze specifiche, allora i Kindle Fire restano a tutt'oggi un'ottima opzione.

Perché parlarne ora? Perché questo è il Black Friday e nel Black Friday i dispositivi Amazon offrono sempre le migliori opportunità.

Opzione Kindle Fire per i bambini

La risposta “iPad” sarebbe scontata: siamo d'accordo che questa sia l'opzione generalmente migliore in ambito tablet. Tuttavia costo e fragilità rendono questa soluzione non perfettamente ideale in mani piccole e spesso poco attente. La famiglia Kindle Fire, invece, mette sul piatto un costo decisamente basso, una qualità che è andata crescendo ed un ventaglio di app che offre tutto ciò di cui la bolla digitale di un bambino possa aver bisogno: da Disney+ a giochi per l'infanzia, passando per Netflix e YouTube, fino ad una fotocamera per i primi simpatici scatti da tenere a futura memoria.

Sono tre i modelli disponibili, ognuno dei quali da poter declinare in doppia opzione: con o senza pubblicità. Sgombriamo subito il campo da quest'ultimo dettaglio: scegliere il tablet “con pubblicità” significa risparmiare qualcosina ed avere piccoli annunci estremamente discreti sul bloccaschermo; scegliere l'opzione “senza pubblicità” significa invece spendere pochi euro di più e togliersi il fastidio di queste piccone inserzioni. Ognuno può scegliere di par suo.

I modelli disponibili sono crescenti in termini di schermo e di performance: il modello più piccolo potrebbe essere ridotto per troppo tempo passato davanti a un video, quello più grande potrebbe essere più impegnativo in termini di costo, quello mediano ci sembra l'opzione più saggia da mettere nelle mani di bambini da 1 a 8 anni.

Non resta che scegliere

Insomma, non resta che scegliere, purché ci si affretti prima che il Black Friday si porti via gli sconti e l'occasione per un taglio deciso in questo pacchetto (ottimo da mettere sotto l'albero: qualsiasi bambino non potrà che apprezzare):

Una scelta ulteriore è relativa al taglio di memoria possibile. Nei prezzi indicati abbiamo ipotizzato il taglio superiore poiché meglio si addice all'utilizzo di un bambino, ma è possibile scegliere il taglio inferiore per un piccolo risparmio che potrà essere compensato in seguito con una microSD di ampliamento.

Attenzione ai tempi di consegna, inoltre: alcuni modelli già sono indicati in arrivo a metà dicembre, dunque attendere oltre potrebbe significare non poter ricevere il tutto entro Natale. Meglio scegliere subito, insomma, e mettere subito nel carrello per completare l'acquisto prima che i tempi si facciano proibitivi.