Black Friday, questo ogni anno è tra i prodotti più venduti

I gusti cambiano, le mode anche, ma c'è un prodotto che ogni singolo anno si conferma ai vertici degli acquisti che gli italiani fanno su Amazon in occasione del Black Friday: si tratta della carta igienica. Questa carta igienica.

Ogni anno in cima ai desideri degli italiani

Chi pensava a smartphone o accessori non si stupisca: il Black Friday è occasione per sconti in ogni singolo ambito (qui tutte le offerte) e sono molte le categorie rappresentate nelle classifiche dei prodotti più desiderati. La carta igienica ogni anno conquista un posto nella top ten grazie a due fattori importanti: non certo l'innovazione di prodotto, non certo le novità di release, quanto la comodità di un acquisto online, a prezzo d'occasione e con la possibilità di averlo a casa senza dover riempire il cofano della propria auto. Trattasi infatti di un acquisto voluminoso, conveniente soltanto se immaginato per riempire la dispensa e fare scorte per un po' di mesi.

Scottonelle è il marchio che ogni anno sfrutta l'opportunità del Black Friday per lanciare la propria carta igienica nel carrello di un grandissimo numero di utenti. Anche quest'anno l'offerta non sarà da meno: 84 rotoli a 25,99 euro (con il 31% di sconto sul prezzo medio) rappresentano per molti il punto di partenza del Black Friday in attesa di esplorare le altre proposte disponibili. 31 centesimi per ogni rotolo: è questo il prezzo sul quale calcolare la convenienza rispetto ad altri brand ed altre formule d'acquisto.

Insieme ai dispositivi Alexa e le cialde per il caffè, la carta igienica Scottonelle sarà con ogni probabilità protagonista anche di questa nuova edizione del Black Friday di Amazon. Di tecnologico c'è poco, ma l'utilità è innegabile. Soprattutto se la certezza di un'ampia dispensa garantisce di non restare senza.