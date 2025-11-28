 Black Friday: -51% per il ripetitore Wi-Fi di D-Link
D-Link DAP-1610 a meno di metà prezzo per il Black Friday su Amazon: 51% di sconto sul ripetitore Wi-Fi che estende la portata della rete.
Tecnologia Wifi
D-Link DAP-1610 è in sconto del 51% per il Black Friday. È il ripetitore Wi-Fi che estende la portata della rete wireless, così da poter raggiungere ogni angolo della casa o dell’ufficio. Supporta la tecnologia dual band e può arrivare alla velocità di 1.200 Mbps per supportare ogni attività al meglio, anche il gaming e lo streaming dei contenuti in alta definizione.

Compra D-Link Dap-1610 a -51%

Compatibile con tutti i router in circolazione, si inserisce nella presa di corrente ed è pronto all’uso. È l’ideale per ogni contesto, lavorando a 300 Mbps sulla frequenza 2.4 GHz e a 867 Mbps sui 5 GHz. Ha in dotazione due antenne per potenziare il segnale e una porta Ethernet da utilizzare per il collegamento via caso dei dispositivi nelle vicinanze. C’è anche il pulsante WPS per la configurazione istantanea, senza necessità di inserire ogni volta la password. Fai un salto sulla scheda completa per tutte le altre informazioni. L’immagine qui sotto mostra la confezione.

La confezione di D-Link DAP-1610

Il prezzo di D-Link DAP-1610 è crollato a soli 16,66 euro, merito dello sconto del 51% sul listino ufficiale (34,00 euro) che taglia la spesa necessaria per l’acquisto del ripetitore Wi-Fi portandola al suo minimo storico da quando è in commercio. Puoi inoltra contare sull’affidabilità dell’e-commerce che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari.

Compra D-Link Dap-1610 a -51%

È finalmente arrivato il Black Friday e Amazon ha deciso di aprire le danze con una pioggia di offerte per tutti, in ogni categoria: dal networking come in questo caso all’informatica, fino all’elettronica, al gaming e alla smart home. Non perderti le più interessanti: sono tutte raccolte nell’area dedicata all’evento.

Pubblicato il 28 nov 2025

