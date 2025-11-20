 Black Friday: risparmia 30 euro sul bundle con 4 AirTag
Il bundle che contiene 4 AirTag è in forte sconto su Amazon: l'offerta fa parte dell'evento organizzato per la Settimana del Black Friday.
Il bundle che contiene 4 AirTag è in forte sconto su Amazon: l'offerta fa parte dell'evento organizzato per la Settimana del Black Friday.

Cosa c’è di meglio di un AirTag in sconto? Il bundle che ne contiene 4. Non lasciarti sfuggire l’offerta di Amazon lanciata per la Settimana del Black Friday. C’è lo sconto di 30 euro che ti permette di risparmiare sul listino ufficiale. Potrai metterne uno in borsa, uno nella custodia del portatile, uno in valigia durante i viaggi e l’altro agganciato al portachiavi. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce è 4,7/5, andrà a ruba.

Apple AirTag: 4 pezzi, risparmio garantito

Il sistema operativo iOS in dotazione agli iPhone permette di condividere il dispositivo con altre cinque persone, così che ognuno possa sempre rintracciare gli oggetti scambiati: un ombrello, una bicicletta o le chiavi dell’auto. Inoltre, se inserito nel portafoglio, in caso di smarrimento permette di ritrovarlo facilmente facendo suonare l’altoparlante integrato (anche dicendo semplicemente: Ehi Siri, trovami il portafoglio). E se è lontano? Niente paura, ci pensa la rete Dov’è formata da milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo, progettata per assicurare sempre il totale rispetto della privacy. Il funzionamento si basa sia sul segnale Bluetooth che sfruttando la tecnologia Ultra Wideband utile per farsi guidare in modo preciso nella giusta direzione. Nella scheda completa trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Il design di Apple AirTag

Invece di pagarlo 129 euro come da listino ufficiale, il bundle che contiene 4 AirTag di Apple può essere tuo al prezzo di 99 euro. Il risparmio è garantito, lo sconto è automatico e c’è anche la consegna gratis. L’e-commerce si occupa della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari.

L’evento di Amazon per la Settimana del Black Friday ha preso il via oggi e continuerà fino all’appuntamento con il Cyber Monday. Le offerte sono aperte a chiunque, anche senza iscrizione Prime. Approfondisci nella pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

