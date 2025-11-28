 Black Friday: risparmia 650 euro su Samsung Galaxy Z Fold7
L'offerta rimarrà valida ancora per poche ore: lo sconto di 650 euro sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold7 per il Black Friday.
C’è uno sconto del Black Friday su Amazon che taglia il prezzo di Samsung Galaxy Z Fold7: ti fa risparmiare bem 650 euro rispetto al listino, ma ancora solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione, quindi potrebbe andare sold out da un momento all’altro. È lo smartphone pieghevole top di gamma, con supporto nativo all’intelligenza artificiale e 3 anni di garanzia da parte del produttore. Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI e funzionalità Knox per la sicurezza.

Il display principale da 8 pollici (che si richiude su se stesso) è affiancato da quello frontale da 6,5 pollici. Tra le altre specifiche tecniche da segnalare ci sono il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy con 12 di RAM e 512 GB di memoria interna, la fotocamera frontale da 10 megapixel, quella esterna da 10 megapixel e quella princopale posteriore tripla da 200+12è10 megapixel, senza dimenticare connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, slot per due nano SIM e multi eSIM, la certificazione IP48 e la batteria da 4.400 mAh. Dai un’occhiata alla scheda del telefono per altre informazioni.

Da listino costerebbe 2.319 euro, ma grazie al super sconto di 650 euro lo puoi acquistare a 1.699 euro, il minimo storico da quando Samsung Galaxy Z Fold7 è in vendita. Il voto medio ricevuto dallo smartphone pieghevole nelle recensioni dei clienti è superiore a 4/5.

È arrivato il Black Friday e Amazon ha subito messo in mostra migliaia di sconti che possono fare gola a molti. Le occasioni principali sono tutte raccolte nella vetrina promozionale.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
28 nov 2025
