Black Friday: SanDisk Extreme Pro, la microSD da 256 GB a -72%

È partita alla grande la settimana del Black Friday su Amazon: tra le offerte più interessanti già disponibili, quella che permette di acquistare la microSD da 256 GB della serie SanDisk Extreme Pro approfittando di uno sconto del 72% sul prezzo di listino.

SanDisk microSD: le prestazioni sono al top, lo sconto anche

Fornita con adattatore SD in dotazione, garantisce prestazioni al top della categoria raggiungendo una velocità di 170 MB/s in fase di lettura e 90 MB/s in scrittura. Perfetta per tutti i dispositivi, dagli smartphone alle fotocamere, fino a registratori e videocamere. Considerando la capienza e le performance, può diventare all'occorrenza un'affidabile periferica per lo storage e il backup dei dati. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Oggi microSD da 256 GB della gamma SanDisk Extreme Pro può essere tua al prezzo di soli 38,99 euro invece di 136,99 euro come da listino grazie alla super offerta che apre la settimana del Black Friday su Amazon.