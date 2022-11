Black Friday: dove trovare gli sconti migliori

Ci siamo, è il Black Friday. Una ricorrenza nata oltreoceano e che affonda le proprie radici negli anni ’50, celebrata dopo il Giorno del Ringraziamento, ma ormai nota in tutto il mondo come l’appuntamento che dà inizio alla stagione degli sconti in vista delle festività. Piattaforme come Amazon e il marketplace eBay la celebrano con iniziative dedicate. È in queste giornate che si concentrano le occasioni migliori.

Le occasioni e gli sconti migliori del Black Friday

Volendo focalizzare l’attenzione sulle offerte inerenti alle categorie di informatica ed elettronica, più in linea con i nostri lettori, non possiamo che consigliare un salto nella già citate sezioni di Amazon o di eBay, ma anche sugli e-commerce di MediaWorld, Unieuro.

Gli sconti non mancano nemmeno sugli shop ufficiali dei singoli brand, come nel caso di Xiaomi e Microsoft solo per fare alcuni esempi.

Insomma, rimanendo in ambito hi-tech, che si stia cercando un computer oppure un televisore o un decoder in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre, nella giornata di oggi e nel prossimo weekend ci si potrebbe imbattere nell’offerta giusta.

Toccherà poi al Cyber Monday, il 28 novembre, appuntamento di natura prettamente commerciale che cade nel lunedì successivo al Venerdì Nero. Una curiosità: il primo riferimento documentato alla ricorrenza risale al 2005, all’interno di un comunicato stampa distribuito da Shop.org. L’invenzione del termine è attribuita a Ellen Davis della National Retail Federation.

Il Black Friday, però, non è solo online. Anche gli store fisici e i negozi di prossimità propongono le loro occasioni, puntando sul contatto diretto con i clienti come valore aggiunto.

