Black Friday: sconto del 75% per 2 TB su pCloud

Conservare migliaia di foto e video sullo smartphone è sempre un rischio, in quanto un problema hardware potrebbe causare la perdita di anni di ricordi. A differenza dei servizi di cloud storage offerti da Google, Apple o Dropbox, quello di pCloud non richiede un abbonamento mensile perché il pagamento avviene una tantum. Grazie alla promozione Black Friday è possibile ottenere uno sconto del 75% per il piano Premium Plus da 2 TB.

pCloud: 245 euro per 2 TB di spazio

Il servizio di pCloud è disponibile su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e web. L'utente può selezionare file e cartelle da copiare sul cloud. La sincronizzazione automatica garantisce sempre l'accesso alle ultime versioni da qualsiasi piattaforma. Vengono caricate solo le modifiche per ridurre il tempo di upload. L'utente può tuttavia recuperare le vecchie versioni dei file e quelli spostati nel cestino fino a 30 giorni.

pCloud offre varie opzioni di condivisione, il caricamento automatico del rullino fotografico, la visualizzazione delle anteprime dei documenti, il player audio e video per lo streaming, il backup da Facebook, Dropbox, Google Drive, Google Foto e OneDrive.

La sicurezza viene garantita dalla connessione HTTPS (protocollo TSL/SSL), dalla crittografia AES a 256 bit e dalla ridondanza (5 copie dei file sono conservati su altrettanti server). Ovviamente viene rispettata la privacy sulla base del GDPR e l'utente può scegliere la posizione dei server (Unione europea o Stati Uniti).

In occasione del Black Friday, il piano Premium Plus da 2 TB è in offerta a 245 euro, invece di 980 euro (sconto del 75%). Come detto, il pagamento è una tantum (solo al momento della sottoscrizione), quindi lo spazio di storage può essere utilizzato per sempre.