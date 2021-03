World Backup Day 2021: prevenire l'irrecuperabile

Il 31 marzo di ogni anno si celebra il World Backup Day per suggerire agli utenti l’uso di soluzioni che permettano di creare una copia di sicurezza dei dati. Come tutti i dispositivi elettronici anche l’unità di storage (hard disk o SSD) del computer o dello smartphone non ha una durata infinita. Alcune volte basta un problema di alimentazione per “mandare in fumo” migliaia di documenti, foto e video. È quindi fortemente consigliato l’utilizzo di un software per il backup locale su disco esterno o di un servizio cloud. Tra i più noti ci sono Acronis True Image, Ashampoo Backup Pro e pCloud Drive.

Acronis True Image 2021

Acronis True Image è uno dei software più completi in assoluto. L’edizione 2021 include diversi miglioramenti e alcune novità. Si tratta in realtà di una suite, in quanto offre anche la protezione in tempo reale dei dati tramite antivirus. La funzionalità principale è ovviamente il backup (locale e cloud) su Windows, macOS, iOS e Android. La possibilità di creare una copia online dei dati (Dual Protection) è disponibile con gli abbonamenti Advanced e Premium.

L’abbonamento Essentials consente solo il backup locale. Gli utenti possono scegliere varie opzioni di backup: completo, incrementale, differenziale, intero disco (immagine o clonazione), file e cartelle. Tutto avviene senza interruzioni, quindi con disco attivo. È comunque possibile creare un disco di ripristino (Survival Kit). Acronis True Image supporta inoltre il ripristino universale (sullo stesso hardware o su hardware differente) e la conversione in macchina virtuale.

Attualmente è possibile sottoscrivere gli abbonamenti per un massimo di 5 computer con uno sconto fino al 50%. Gli abbonamenti Advanced e Premium includono 500 GB e fino a 5 GB di storage cloud, rispettivamente. I prezzi sono compresi tra 34,99 euro (Essentials per 1 computer) e 184,99 euro (Premium per 5 computer con 5 TB di storage cloud).

Ashampoo Backup Pro 15

Ashampoo Backup Pro 15 è una soluzione più economica, ma altrettanto valida. È disponibile una singola versione per Windows 10. Anche questo software permette di eseguire backup di intere unità (immagine e copia 1:1), partizioni, cartelle e file (completo, incrementale e personalizzato). I backup possono essere pianificati, compressi e cifrati (AES a 256 bit).

Ashampoo Backup Pro 15 supporta i backup su disco locale, NAS, dispositivi rimovibili e su vari servizi cloud, tra cui OneDrive, Google Drive e Dropbox. Il software offre inoltre un sistema di soccorso che permette di ripristinare l’immagine tramite DVD o unità USB. Quest’ultima è la soluzione più veloce per risolvere i problemi causati dai malware o dagli aggiornamenti di Windows. Il prezzo di Ashampoo Backup Pro 15 è attualmente 29,99 euro (una tantum).

pCloud Drive

pCloud è invece un servizio di cloud storage compatibile con Windows, macOS, Linux, iOS, Android e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. Dopo aver installato il software pCloud Drive è possibile scegliere le cartelle da salvare sul cloud, creando quindi un backup online. È possibile accedere ai file da qualsiasi dispositivo. Non ci sono limiti di velocità o della dimensione dei file.

pCloud conserva le vecchie versioni e i file nel cestino per un massimo di 30 giorni (impostazione predefinita). Con l’add-on a pagamento Extended File History (Cronologia File Estesa) è possibile aumentare il periodo fino ad un anno. Gli abbonamenti sono due: Premium 500 GB e Premium Plus 2 TB con pagamento annuale e una tantum. I prezzi attuali sono 47,88 euro/anno o 175 euro e 95,88 euro/anno o 350 euro.