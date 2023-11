Black Friday: auricolari wireless OPPO a -33%

Piccoli e belli da vedere, ma potenti e con comandi touch integrati, OPPO Enco Buds2 in sconto del 33% su Amazon per il Black Friday sono il must have di oggi per chi cerca nuovi auricolari wireless. Oltre 4.500 recensioni positive con un voto medio pari a 4,4/5 stelle li rendono un affare da cogliere al volo. Vediamo insieme quali sono i punti di forza.

OPPO Enco Buds2: super sconto Amazon per il Black Friday

La colorazione è Bianco, quella visibile in queste immagini. La connettività è gestita attraverso lo standard Bluetooth 5.2 e all’interno di ogni unità trova posto un driver titanizzato da 10 millimetri per una qualità sonora senza compromessi, con bassi profondi e supporto all’audio binaurale. Grazie alla custodia di ricarica è possibile arrivare a un’autonomia fino a 28 ore e c’è la resistenza ad acqua e sudore con certificazione IPX4. Per saperne di più dai un’occhiata alla descrizione completa del prodotto.

Al prezzo minimo storico di soli 18,99 euro, gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 sono un affare da cogliere al volo. Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

