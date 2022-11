FIFA 23: tutte le versioni in sconto al Black Friday

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni: FIFA 23 è il più giocato di questo periodo su tutte le piattaforme, grazie anche al recente arrivo dell’aggiornamento gratuito dedicato ai mondiali di calcio in Qatar. Oggi è possibile acquistarlo, magari per fare un regalo di Natale in anticipo, scegliendo tra le versioni in forte sconto in occasione del Black Friday su Amazon.

Black Friday: assista a porta vuota con FIFA 23

Nelle sue edizioni next-gen beneficia della tecnologia HyperMotion 2 per offrire un realismo ancora maggiore delle azioni in campo. Sono tante le modalità nelle quali cimentarsi, da soli o in multiplayer, in locale oppure online, senza ovviamente dimenticare la formula Ultimate Team. Non mancano nemmeno i club e le nazionali del calcio femminile. Ulteriori informazioni nelle schede dei prodotti.

Ecco dunque tutte le versioni della simulazione calcistica EA Sports proposte oggi in sconto durante il Black Friday su Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: consigliamo comunque di controllare le tempistiche di consegna per la versione desiderata: le vendite di questi giorni potrebbero causare qualche ritardo.

