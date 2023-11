Black Friday Semrush: per te suite SEO gratis per 7 giorni

Inizia oggi stesso a risolvere le tue sfide di marketing con oltre 55 strumenti e report su Semrush. Oggi parliamo di una piattaforma che si contraddistingue perchè in grado di offrire il miglior set di strumenti SEO, diventando nel corso del tempo anche uno strumento indispensabile per tutti gli operatori di web marketing che vogliono ottimizzare la visibilità della propria attività online.

Utilizzando una singola piattaforma hai la possibilità di utilizzare oltre 50 strumenti su SEO, content marketing, ricerca della concorrenza, PPC e marketing sui social media per aiutarti ad attirare e far crescere il tuo pubblico online più velocemente. Usufruendo della prova gratuita di 7 giorni, grazie alla promozione del Black Friday, hai la possibilità di scoprire le strategie di marketing della concorrenza e trovare nuove opportunità per ampliare la tua. In più, puoi trovare nuove parole chiave redditizie

per potenziare la tua strategia SEO per i mesi futuri. Prova subito Semrush gratuitamente per 7 giorni!

Semrush: la soluzione per la tua visibilità online

In seguito alla prova gratuita di 7 giorni puoi scegliere uno dei piani disponibili come il piano Guru risparmiando fino al 30% rispetto al prezzo di listino. Il piano in questione si contraddistingue grazie all’ampia gamma di funzionalità che mette a disposizione degli utenti: consente infatti di creare fino a 15 progetti e tracciare ben 1.500 keyword. Oltre al piano Guru, puoi approfittare di questa promozione anche sul piano Business che offre la possibilità di creare fino a 40 progetti, 5.000 keyword da tracciare e 50.000 risultati per report. Insomma, le opportunità per il tuo business sono davvero tante, sta a te capire come sfruttarle al meglio!

Con Semrush, tra le altre cose, crei nuovi post sul blog destinati a posizionarsi nelle ricerche e acquisisci, conseguentemente, nuovi

clienti impressionandoli con report belli e dettagliati. Che aspetti? Non perdere altro tempo!

