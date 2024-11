Black Friday: Shelly Plus 1 Mini Gen3 a 9€ (è MINIMO STORICO)

Ecco l’offerta del Black Friday che stavano aspettando gli addetti ai lavori nell’ambito della domotica: Shelly Plus 1 Mini Gen3 al prezzo minimo storico. Il relè intelligente e Wi-Fi è protagonista di un forte sconto che lo rende più conveniente che mai. In questo momento lo puoi acquistare a soli 9,52 euro, con un risparmio notevole rispetto al listino ufficiale.

Shelly Plus 1 Mini Gen3 a prezzo stracciato per il Black Friday

È possibile utilizzarlo per automatizzare e rendere smart gli impianti di illuminazione, ma anche l’apertura delle porte e dei cancelli, i sistemi di irrigazione e molto altro. Grazie alle sue dimensioni ultra compatte può essere installato ovunque. Lo si può controllare da remoto e integra il processore C38F, Ancora, ha in dotazione un canale da 8 A, il supporto per la corrente alternata o continua, un contatto pulito in uscita (privo di tensione) e la compatibilità con gli ecosistemi di Alexa e Google Home. Per saperne di più visita la pagina dedicata alla promozione.

In questo momento puoi acquistare Shelly Plus 1 Mini Gen3 al prezzo di soli 9,52 euro. Lo sconto è automatico, non ci sono coupon da attivare. È subito disponibile con spedizione gratuita (per gli abbonati Prime) e consegna prevista già entro domani. Le migliaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio pari a 4,6/5 stelle.

Se vuoi approfittare delle migliori promozioni lanciate in occasione della Settimana del Black Friday, ti invitiamo a visitare amazon.it/blackfriday. Anche su queste pagine, aggiornate costantemente fino al 2 dicembre, troverai segnalazioni puntuali sulle offerte più interessanti, in particolare su prodotti di informatica, elettronica e dispositivi smart per la casa come in questo caso.