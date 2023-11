Black Friday: attiva Sky e Netflix a 14,90€

Sky ha lanciato la sua offerta per il Black Friday, proponendo il pacchetto Intrattenimento Plus a un prezzo fortemente scontato e davvero conveniente: solo 14,90 euro al mese (anziché 30,00 euro) per un periodo di 18 mesi. È quello che include le serie, gli show e i documentari di Sky TV oltre all’intero catalogo di Netflix da guardare in streaming su qualsiasi dispositivo.

L’offerta di Sky per il Black Friday: c’è Netflix

Tra i contenuti ci sono la sesta e ultima stagione di The Crown in uscita proprio questa settimana, Squid Game: la Sfida, la produzione originale Un’Estate Fa, la serie italiana Suburræterna, gli episodi della quinta stagione di Fargo disponibili tra pochi giorni e tutte le puntate di X Factor, senza dimenticare quelle della nuova edizione di MasterChef Italia con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in arrivo nelle prossime settimane. Vuoi saperne di più? Non devi far altro che visitare la pagina dedicata.

A questo si aggiunge Sky Crime, la casa italiana del real crime appena lanciata dal gruppo. Volendo, c’è la possibilità di aggiungere i pacchetti Cinema e Sport, rispettivamente con 5 e 19 euro in più, per l’accesso a un enorme catalogo di film e agli eventi sportivi trasmessi, incluse le partite della Serie A e quelle della Champions League, le gare della Formula 1 e la MotoGP.

Per queste due opzioni c’è anche un buono regalo Amazon da 50 euro emesso in seguito all’attivazione, da spendere liberamente sull’e-commerce per i propri acquisti. Maggiori informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

L’offerta di Sky per il Black Friday è attivabile solo online e per pochi giorni. Non perdere l’occasione e assicurati un anno e mezzo di intrattenimento in forte sconto, scegliendo una delle formule proposte.

