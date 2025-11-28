 Black Friday: la Smart TV di Xiaomi a 129 euro è imperdibile
Prezzo davvero stracciato per questa Smart TV di Xiaomi in occasione del Black Friday su Amazon: solo 129 euro e la porti a casa tua.
C’è un’offerta che porta al prezzo stracciato di soli 129 euro la Smart TV di Xiaomi con diagonale da 32 pollici, nella versione lanciata nel 2025 (più avanti trovi anche i modelli più grandi). È perfetta per ogni stanza della casa, non solo per il salotto, anche per la cucina, la camera da letto e così via. Segnaliamo che il voto medio ottenuto da migliaia di recensioni è superiore a 4/5 stelle e che nell’ultimo mese ne sono state comprate più di 4.000.

Xiaomi TV F 32 in forte sconto per il Black Friday

Integra la piattaforma Fire TV con tutte le applicazioni necessarie per lo streaming come Netflix, Prime Video, DAZN, YouTube, Disney+, Apple TV e così via. Non mancano poi il supporto a Dolby Audiom DTS Virtual:X e DTS-HD, al controllo vocale con Alexa, alla connettività Wi-Fi e ad AirPlay. Ovviamente è pronto per il nuovo digitale terrestre. Visita la pagina dedicata al televisore per altri dettagli.

Le caratteristiche del televisore Xiaomi TV F 32

Non servono coupon da attivare o codici da inserire: lo sconto è applicato automatico e porta il televisore Xiaomi TV F 32 al prezzo di soli 129 euro. Trovi in promozione anche le versioni da 43 pollici, da 50 pollici, da 55 pollici e da 65 pollici, così da andare incontro alle esigenze di tutti. In ogni caso ci sono la disponibilità immediata e la consegna gratis direttamente a domicilio.

L’attesa è finita: siamo arrivati all’appuntamento con il Black Friday 2025. Per l’occasione trovi su Amazon migliaia di offerte per ogni categoria dell’e-commerce. Non lasciarti scappare quelle migliori e più convenienti: sono elencate nella vetrina dedicata. Per partecipare non serve alcun abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
