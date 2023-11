Black Friday: SodaPDF 360 Pro tuo a soli 6,00€/mese

Ti piace personalizzare i tuoi file inserendo immagini, collegamenti, intestazioni e piè di pagina? Con SodaPDF puoi fare tutto questo in poco tempo e anche se non sei un esperto di editing. Stiamo parlando di uno strumento che non si limita solamente a riordinare, ruotare, spostare, eliminare o estrarre le pagine che più ti interessano nei file in PDF.

Con SodaPDF puoi iniziare a creare file PDF a partire da oltre 300 tipi di file, proteggere documenti importanti tramite password a livello di crittografia a 256 bit. Non a caso, SodaPDF è stato progettato con l’obiettivo di offrire a tutti gli utenti la possibilità di creare, modificare e proteggere i file in PDF. Un modo dunque per ridurre il tempo che si impiegherebbe senza un valido strumento come questo.

Soda PDF è stato creato pensando a te! Ti permette di dire addio a software complicati e dare il benvenuto a strumenti PDF facili da usare. Acquistando SodaPDF puoi finalmente modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere i tuoi documenti in pochi clic.

SodaPDF: caratteristiche e vantaggi

Grazie a SodaPDF hai la possibilità di accedere ai tuoi file online o offline su qualsiasi piattaforma. Iniziando dal tuo computer, puoi infatti salvare su Dropbox, Google Drive, SharePoint o Evernote e completare il lavoro sullo smartphone.

Inoltre, sei libero di proteggere le tue informazioni attraverso misure di sicurezza convenienti. Cancellare o oscurare informazioni sensibili, proteggere i file con una password o imposta autorizzazioni, esportare PDF in altri tipi di file o archivia i tuoi dati utilizzando il formato PDF/A. Tutto grazie a SodaPDF, uno strumento del tutto efficiente che tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare.

Con soli 1,97 euro puoi avere direttamente sul tuo dispositivo uno strumento idoneo per ridurre i tempi e procedere con l’ottimizzazione dei processi di editing. Nello specifico, il piano ad accesso completo, disponibile al costo di 1,97 euro include non solo l’elaborazione illimitata dei documenti ma anche accesso online illimitato, conversione in molti formati (Word, Excel, PowerPoint, immagini) e protezione dei documenti con password. In alternativa puoi scegliere il piano annuale SodaPDF 360 PROpagando, anzichè 10,83€, solamente 6,00 €/mese, grazie ai saldi del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.