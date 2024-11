Black Friday: speaker wireless premium Bang & Olufsen a -114€

Segnaliamo un’occasione d’oro nella Settimana del Black Friday su Amazon per acquistare uno speaker wireless premium a un prezzo vantaggioso: si tratta del modello Bang & Olufsen Beosound A1 di seconda generazione, proposto con uno sconto del 38% rispetto al listino ufficiale del marchio. Il design ricercato e waterproof (si può contare sulla certificazione IP67), il suono a 360 gradi, l’integrazione dell’assistente vocale Alexa e l’autonomia fino a 18 ore con una sola ricarica della batteria sono solo alcuni dei suoi punti di forza.

Bang & Olufsen Beosound A1 in forte sconto per il Black Friday

Le dimensioni compatte, tanto da poterlo tenere nel palmo della mano, non devono trarre in inganno: integra il Signature Sound che ha reso un’eccellenza il brand, tra i leader del mercato audio, con una potenza di picco da 2×140 W e il codec adattivo aptXTM. La trasmissione da smartphone, tablet o altri dispositivi avviene tramite Bluetooth, sia per la musica che per le telefonate. Inoltre, come riportato nella pagina dedicata, è racchiuso all’interno di una cupola in alluminio resistente.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 38% e acquista lo speaker wireless premium Bang & Olufsen Beosound A1 di seconda generazione al prezzo di 185 euro, nella colorazione Nero antracite visibile in queste immagini. Nella confezione sono inclusi il manuale utente e un cavo da USB-C a USB-A per la ricarica.

Per essere aggiornato in tempo reale su tutte le migliori offerte del Black Friday, visita il sito amazon.it/blackfriday. Qui troverai, fino al 2 dicembre, una selezione delle promozioni più interessanti in ambiti come elettronica, smart home e informatica.