 Black Friday su Amazon: questi 12 sono gli articoli più venduti in assoluto
Black Friday su Amazon: questi 12 sono gli articoli più venduti in assoluto

L'Amazon Black Friday è arrivato ufficialmente: il giorno con sconti più alti dell'anno ti regala 12 prodotti a prezzo irrisorio.
Black Friday su Amazon: questi 12 sono gli articoli più venduti in assoluto
L'Amazon Black Friday è arrivato ufficialmente: il giorno con sconti più alti dell'anno ti regala 12 prodotti a prezzo irrisorio.

Il Black Friday di Amazon è arrivato in modo ufficiale: è oggi il venerdì più nero dell’anno, soprattutto per i prezzi! Con offerte che riguardano l’elettronica ma anche la vita quotidiana, il colosso ti mette a portata di clic le spese più pazze che potresti fare. Ci sono dei prodotti che rimangono i più venduti in assoluto e che fanno gola a chiunque. In particolar modo sono 12 e sono tutti di marchi eccezionali: Apple, Bose, Samsung, ma persino Lenor e Gillette. Se anche tu vuoi sapere perché sono così acquistati, scoprili subito e, nel caso, comprali prima che vadano sold out!

I 12 affari disponibili al Black Friday di Amazon

Tra tutti i prodotti che sono in offerta, a spiccare sono:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 con cassa da 47mm. Lo acquisti a soli 374,93 euro con sconto del 46%.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Blue, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Batteria a Lunga Durata, Cassa in Titanio di Grado Aerospaziale [Versione Italiana]

374,93699,00€-46%

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 e 256GB di spazio di archiviazione.Lo acquisti a soli 849 euro con sconto del 26%.

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

849,001.149,00€-26%

Oral-B, 10 Testine Pro Precision Clean compatibili con gli spazzolini elettrici del marchio.Le acquisti a soli 19,98 euro con sconto del 64%.

Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral B, 10 Testine Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere

19,9855,99€-64%

Braun Serie 9 PRO + Rasoio Elettrico Barba, sistema ad ultra precisione per il viso. Lo acquisti a soli 249,99 euro con sconto del 55%.

Braun Serie 9 PRO + Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, 5+1 Lame Di Precisione Ultra Sottili, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min Utilizzo, Stazione Di Pulizia SmartCare 6in1, Serie 9665cc, Grafite

249,99559,99€-55%

GHD Gold, piastra per capelli professionale. La acquisti a soli 147,99 euro con sconto del 41%.

Braun Serie 9 PRO + Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, 5+1 Lame Di Precisione Ultra Sottili, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min Utilizzo, Stazione Di Pulizia SmartCare 6in1, Serie 9665cc, Grafite

249,99559,99€-55%

Apple iPhone 17 Pro da 256GB in colorazione Blu Profondo. Lo acquisti a soli 1249 euro con sconto del 7%.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3

1.249,001.339,00€-7%

Bose Smart Ultra Soundbar con controllo vocale Alexa. La acquisti a soli 449,92 euro con sconto del 55%.

Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale Alexa, AI Bluetooth Wireless, sistema audio surround per TV, Nero

449,92999,95€-55%

Apple AirPods 4, auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore.Le acquisti a soli 139 euro con sconto del 30%.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

139,00199,00€-30%

DREAME L40 Ultra AE, robot per le pulizie con stazione di ricarica. Lo acquisti a soli 479 euro con sconto del 31%.

DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico

479,00699,00€-31%

ATM Gaming QUICKSTOP, gioco di carte per partite veloci tra amici. Lo acquisti a soli 13,99 euro con sconto del 26%.

ATM Gaming QUICKSTOP - Gioco di Società per Famiglia ed Amici - Gioco di Carte - Perfetto per Creare Atmosfera - Da 2 a 7 Giocatori - Italiano

13,9918,99€-26%

Gillette Lamette Gillette Fusion 5, pack da 16 pezzi con striscia lubrificante. Lo acquisti a soli 29,99 euro con sconto del 65%.

Gillette Lamette Gillette Fusion 5, 16 Lamette Da Barba Di Ricambio per Rasoio Barba Manuale Fusion5, da 5 Lame, Rasatura Scorrevole con Striscia Lubrificante, Fino a 1 Mese di Rasatura per Lametta

29,9986,01€-65%

Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato, confezione risparmio per un totale di 216 lavaggi. Lo acquisti a soli 13,99 euro con sconto del 60%.

Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato 216 Lavaggi (27x8), Gelsomino Scarlatto E Rose De Mai, Freschezza Che Dura 3 Volte Più A Lungo Con Tecnologia Olii Profumati

13,9934,78€-60%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
28 nov 2025
