Black Friday: SUPER OFFERTA per il tablet Android di Lenovo

Lenovo Tab M11 in sconto del 31% è l’affare da cogliere al volo se stai cercando il tuo nuovo tablet. Basato sul sistema operativo Android e con accesso a Google Play per il download delle applicazioni, è perfetto per lo streaming, per giocare, per navigare online e non solo. È incluso il pennino Tab Pen per scrivere, disegnare e prendere appunti a mano libera sullo schermo.

Tablet: specifiche e caratteristiche di Lenovo Tab M11

Integra un display da 11 pollici in alta risoluzione (1920×1200 pixel), il processore MediaTek Helio G88 affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, per prestazioni scattanti. Ci sono poi le fotocamere posteriore e anteriore, connettività Wi-Fi e Bluetooth, quattro altoparlanti per una qualità senza compromessi del comparto audio e batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è una scocca in alluminio, resistente e con finiture premium. Il design è da top di gamma con spessore ridotto a 7,55 millimetri e peso record di appena 465 grammi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 159 euro, il tablet Lenovo Tab 11 è un affare da cogliere al volo. La colorazione è Seafoam Gree, quella visibile in queste immagini. Come anticipato, il pennino Tab Pen è incluso nella confezione. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto: 4,4/5.

