Black Friday: Switch Lite Hyrule Edition al MINIMO STORICO

La versione speciale di Nintendo Switch Lite dedicata al mondo fantastico della principessa Zelda, la Hyrule Edition destinata a diventare un oggetto da collezione, è al suo prezzo minimo storico per il Black Friday su Amazon. Non lasciarti sfuggire il forte sconto di oggi e mettila subito nel carrello. Se sei un appassionato delle avventure di Link, non puoi rinunciare all’occasione.

Switch, Hyrule Edition in sconto al Black Friday

Con la sua scocca color oro e decorata con lo stemma originale di Hyrule, si farà certamente notare. Non c’è solo la console, ma si tratta di un vero e proprio bundle, il che rende la promozione ancora più conveniente. Infatti, include un abbonamento annuale a Switch Online e un pacchetto aggiuntivo che ti permetterà di giocare online e accedere a un vasto catalogo di classici della serie The Legend of Zelda per le piattaforme NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 e Game Boy Advance. Vuoi saperne di più? Per conoscere tutti gli altri dettagli, incluse le caratteristiche tecniche, fai un salto sulla descrizione completa.

Grazie allo sconto automatico, oggi puoi acquistare la Hyrule Edition di Nintendo Switch Lite al prezzo di soli 199 euro, il più basso di sempre. Chi l’ha già fatto, l’ha promossa con un voto medio molto alto (4,6/5 stelle) nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce. È venduta e spedita direttamente da Amazon, senza intermediari, con la consegna gratuita a domicilio prevista entro un paio di giorni al massimo.

