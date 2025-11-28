Black Friday: tablet Samsung a 89 euro (minimo storico)

Al prezzo stracciato di soli 89 euro per il Black Friday, Samsung Galaxy Tab A9 è la scelta migliore fra i tablet economici in offerta su Amazon. Perfetto per lo streaming e non solo, è in promozione fino a esaurimento scorte, un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ecco alcuni estratti dalle recensioni dei clienti che lo hanno provato: Ottimo dispositivo, scorrevole e pratico , Acquistato come tablet per viaggi o lettura giornali, ne sono soddisfatto , Ottimo rapporto qualità/prezzo .

Super sconto per il tablet Samsung Galaxy Tab A9

Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download senza limitazioni di applicazioni e giochi. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 8,7 pollici, processore octa core MediaTek MT8781, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB), connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, fotocamere posteriore e anteriore rispettivamente da 8 e 2 megapixel, jack audio per il collegamento degli auricolari e batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Lo sconto porta il tablet Samsung Galaxy Tab A9 al prezzo di soli 89 euro, un grande affare considerando le sue caratteristiche e il marchio. La colorazione è Navy, la versione è quella italiana. C’è la consegna gratuita, Amazon si occupa di vendita e spedizione, senza passare a intermediari.

Con il Black Friday in corso, l’e-commerce sta offrendo promozioni da non perdere: le più convenienti sono elencate nella sezione dell’e-commerce dedicata all’evento. Qui segnaleremo quelle più rilevanti per le categorie di elettronica (come in questo caso), informatica, gaming e smart home.