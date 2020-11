Black Friday: tastiere gaming Logitech in offerta

Per tutti i videogiocatori, che oltre al mouse, necessitano anche di una buona tastiera, il Black Friday di Amazon ha ciò che fa per voi. In questo articolo abbiamo raccolto le tastiere in promozione di Logitech, tra le più apprezzate anche nel settore dell’eSport. I modelli sono quattro, e coprono un po’ tutte le fasce di prezzo: Logitech G213 Prodigy, G512 Lighsync, G910 Orion Spectrum, G815.

Tastiere Logitech Gaming in offerta: caratteristiche tecniche

Logitech G213 Prodigy

La Logitech G213 Prodigy rappresenta il modello entry-level della gamma. È una tastiera a membrana, dotata di retroilluminazione a 5 zone RGB a 16,8 milioni di colori. Questa tastiera offre tutto ciò di cui un giocatore può avere bisogno, a partire dal tasto “Game” personalizzabile, che permette di disattivare alcuni pulsanti e relative combinazioni durante le fasi di gioco, come il tasto Windows o la combo Alt+F4. Non mancano i tasti multimediali dedicati ed il tastierino numerico oltre ad un comodo poggiapolsi integrato per ridurre l’affaticamento. Al prezzo di 39,99 euro su Amazon è un ottimo punto di partenza per chi vuole costruire la propria postazione di gioco, investendo poco.

Logitech G512 Lightsync

Con il secondo modello ci addentriamo già nel settore delle tastiere meccaniche. La G512 Lightsync rappresenta uno dei migliori modelli quando si parla di rapporto qualità/prezzo. In particolare la tastiera presenta un design piuttosto minimale, offrendo un layout completo di tastierino numerico. In questo caso però i materiali utilizzati sono di alta gamma, con una parte superiore realizzata completamente in alluminio di livello aereonautico. La G512 sfoggia una retroilluminazione RGB per-key, questo significa che potremo scegliere un diverso colore per ogni singolo tasto dalla palette da 16,8 milioni di colori. Mancano i tasti multimediali dedicati, sostituiti tuttavia dalle combinazioni grazie al tasto funzione (FN) posto in basso a sinistra. Gli switch utilizzati sono i GX Brown, con solo feedback tattile, molto simili ai più noti Cherry MX Brown. Al prezzo di 79,99 euro su Amazon la G512 Lightsync è il biglietto di ingresso nel mondo delle tastiere meccaniche professionali.

Logitech G910 Orion Spectrum

Come per il mouse G502, la G910 Orion Spectrum rappresenta il modello più venduto di sempre di Logitech. Si tratta di una tastiera molto particolare già dal design. Questa presenta forme estremamente futuristiche così come i simboli dei keycaps, dall’aspetto altamente tecnologico. Nella parte alta la tastiera presenta un supporto per smartphone, ed offre un layout completo di qualsiasi tasto possa servire. Oltre ai tasti multimediali dedicati, ed al tasto “Game”, questa tastiera offre 5 tasti macro aggiuntivi personalizzabili. A questi potremo assegnare l’avvio di un’applicazione, piuttosto che una combinazione di tasti o una scorciatoia. Le dimensioni sono davvero generose, dovute sia alla presenza di una quantità enorme di tasti, sia al poggiapolsi incluso che offre due soluzioni, uno più grande l’altro più piccolo per adattarlo alle proprie esigenze. In questo caso gli switch utilizzati sono i Romer-G Tactile, derivati dai più famosi Omron, e presentano la retroilluminazione RGB per-key come la precedente. Presente perfino una memoria interna per salvare i profili ed utilizzarli su qualsiasi PC senza passare dal GHub. Al prezzo di 104,99 euro su Amazon è senza dubbio la scelta ideale per chi desidera un prodotto pieno di funzionalità e molto appariscente.

Logitech G815

L’ultima tastiera rappresenta una vera e propria novità nel settore delle meccaniche. Negli ultimi anni infatti diversi produttori hanno presentato gli switch “low profile” (a basso profilo) e tra questi naturalmente anche Logitech. Peculiarità della G815 è l’altezza estremamente ridotta degli interruttori che permettono di ottenere un design molto più sottile rispetto alle tradizionali tastiere meccaniche. Anche i keycaps sono molto più bassi, sfociando in un prodotto molto più vicino alle tastiere ad isola dei laptop. Anche in questo caso Logitech propone degli interruttori con feedback tattile, simili agli Cherry MX Brown. Il layout è molto simile alla precedente con tasti multimediali dedicati e 5 tasti macro aggiuntivi. Non manca il tasto “Game” ed una comoda rotella per la regolazione del volume. Lo stesso vale per la memoria interna che permette di salvare fino a 3 diversi profili utilizzabili su qualsiasi PC senza la necessità di GHub. Anche in questo caso i materiali utilizzati sono di primissimo livello, con la classica scocca superiore in alluminio. Al prezzo di 129 euro su Amazon è finalmente la reale alternativa per chi alle tastiere desktop ha sempre preferito quelle dei portatili, in questo caso con le prestazioni irraggiungibili delle tastiere meccaniche.