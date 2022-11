TV 4K: l'offerta migliore del Black Friday

Il Black Friday su Amazon è già partito, come testimonia l’offerta sulla TV 4K di Samsung (modello AU7190) con diagonale da 50 pollici: è in sconto di 240 euro rispetto al listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche in vista del passaggio definitivo e ormai imminente al nuovo digitale terrestre.

Samsung AU7190: TV 4K 50″ in forte sconto

Tra le caratteristiche di punta segnaliamo la presenza del processore Crystal 4K per l’elaborazione delle immagini, la tecnologia Adaptive Sound per il comparto audio e Motion Xcelerator che ottimizza le prestazioni per i videogiochi. Non mancano nemmeno l’integrazione di Alexa, il supporto alla modalità HDR e della piattaforma Tizen che la rende una Smart TV, dotata di tutte le applicazioni per l’accesso ai servizi di streaming. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, in occasione del Black Friday, c’è la possibilità di acquistare la TV 4K da 50 pollici della linea Samsung AU7190 al prezzo finale di soli 359 euro invece di 599 euro come da listino.

Ricordiamo infine che, se la ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni, con spedizione gratuita gestita dalla logistica Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.