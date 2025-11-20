 Black Friday: la TV Xiaomi con pannello QLED a 139 euro
Pannello QLED, piattaforma Fire TV e diagonale da 32 pollici: non perdere lo sconto di Amazon sull'ultimo modello di Xiaomi TV F Pro 32.
Tecnologia Tv Monitor
Pannello QLED, piattaforma Fire TV e diagonale da 32 pollici: non perdere lo sconto di Amazon sull'ultimo modello di Xiaomi TV F Pro 32.

Xiaomi TV F Pro 32 al prezzo di soli 139 euro è un affare da cogliere al volo. È la TV QLED da 32 pollici di ultima generazione proposta dal marchio, pronta per lo streaming e per il nuovo digitale terrestre. L’offerta fa parte dell’evento Settimana del Black Friday che ha appena preso il via su Amazon. Le sue dimensioni compatte la rendono adatta a ogni ambiente della casa, anche alla cucina e alla camera a letto.

Black Friday: Xiaomi TV F Pro 32 (2026) in sconto

Si basa sulla piattaforma Fire TV con accesso diretto a piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e così via. Ci sono anche il supporto per l’interazione con Alexa, la modalità che riduce l’emissione di luce blu per il comfort visivo, Dolby Audio e DTS-HD con altoparlanti stereo per un comparto sonoro di alta qualità, un potente processore quad core con 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna per l’archiviazione, Apple AirPlay, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. A racchiudere il tutto è un’elegante finitura in metallo con cornice ultrasottile. Nella confezione sono presenti il cavo di alimentazione, il manuale di istruzioni, un kit di viti e il telecomando Bluetooth. Scopri di più nella scheda completa.

Il modello 2026 di Xiaomi TV F Pro 32

La puoi acquistare al prezzo finale di soli 139 euro. Considerando che quello di listino è 229 euro, lo sconto del 39% la rende un vero affare. Inoltre, è il modello 2026, quello più recente di ultima generazione. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari.

{title}

Durante la Settimana del Black Friday troverai offerte in tutte le categorie dell’e-commerce: dall’informatica all’elettronica, dai videogiochi alla smart home. Fai un salto sulla sezione dedicata per sfogliare il catalogo.

