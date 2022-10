Black Friday: vademecum contro le truffe online

Il Black Friday è un momento dell’anno ormai particolarmente atteso per chi solitamente ama risparmiare acquistando online. Tuttavia, è anche il periodo più rischioso per cadere vittima delle cosiddette truffe online che si stanno intensificando. Perché in queste occasioni speciali diventi più vulnerabile a questi raggiri finendo nelle trappole dei cybercriminali?

Il motivo è molto semplice. Come tutti, ti concentri solo sugli acquisti e su come risparmiare maggiormente. Questo i criminali del Web lo sanno bene. C’è uno studio che conferma quanto la nostra mente sia più attenta a sconti e offerte speciali che a prestare attenzione o a riconoscere siti strani che, magari, in un’altra occasione riconosceremmo subito come fraudolenti.

Spesso queste truffe vengono diffuse tramite attacchi di phishing. Si tratta di email che sembrano essere inviate da brand famosi. Molto simili a quelle ufficiali, contengono offerte che all’impatto sembrano troppo belle per essere vere. Altre, invece, catturano la tua fiducia con frasi accattivanti. Peccato però che rimandano a pagine fake dove, acquistando, perdiamo dati e denaro.

Un modo per evitare simili pericoli è attivare una buona VPN che includa un sistema di difesa specifico. NordVPN oltre a fornire tutti gli strumenti per una connessione anonima, sicura e ottimizzata, è l’unica che include anche ThreatProtection, una protezione ulteriore da tracker, malware e altre minacce che scansiona documenti, app e siti internet.

Black Friday: tutto per difenderti dalle truffe online

Fin qui abbiamo visto come i cybercriminali sfruttano il Black Friday per finalizzare specifiche truffe online ai danni di molti utenti e come NordVPN può aiutarti. Ora vediamo come proteggere i tuoi dati personali e password da possibili furti. Infatti, spesso vengono realizzate pagine e-Commerce clone dove, se inseriamo le nostre credenziali, forniamo ai criminali accesso ai nostri account.

Ecco perché è bene utilizzare un pratico Password Manager. La funzionalità di questi servizi principalmente è quella di proteggere password, codici, PIN, carte di credito e altri dati sensibili da hacker e malware. Inoltre, può essere anche un valido aiuto quando ci imbattiamo in siti Web fraudolenti.

Infatti, la compilazione automatica per l’accesso è una comodità quando dobbiamo entrare in un sito come Home Banking, e-Commerce e altro o se dobbiamo compilare i dati della nostra carta di credito. NordPass, in un click, riconosce il sito e inserisce automaticamente tutti i dati necessari.

Questa funzione è anche una protezione perché se ci imbattiamo in un sito fake clonato non funzionerà. Inoltre, con l’ausilio di NordVPN i nostri dati di navigazione non saranno registrati dai cybercriminali e saremo salvi dalle truffe durante il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.