Black Friday: la bilancia smart di Xiaomi costa la metà

Il momento giusto per prendersi cura di se stessi in modo intelligente e ricorrendo alla tecnologia è giunto. Nessuna scusa, oggi Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è proposta su Amazon con il 49% di sconto sul prezzo di listino per aprire al meglio la settimana del Black Friday.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2: metà prezzo al Black Friday

La bilancia pesapersone smart integra il chip BIA per misurare la percentuale di massa grassa, rileva un totale pari a ben 13 parametri relativi alla composizione corporea, può essere impiegata per eseguire il test dell'equilibrio ed è dotata di un sensore sensibile a variazioni di peso pari a soli 50 grammi. Inoltre, grazie al Bluetooth Low Energy, può trasmettere le informazioni rilevate allo smartphone così da elaborare statistiche complesse. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Puoi usare Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 anche per pesare qualsiasi oggetto passando dalla modalità dinamica a quella statica: è sufficiente sia di almeno 100 grammi (sopporto al massimo 150 chilogrammi). La superficie è in vetro trasparente temperato e nasconde un display LED che si illumina solo all'occorrenza. Oggi può essere tua al prezzo di soli 17,99 euro invece di 34,99 euro come da listino, in occasione della settimana del Black Friday.