Black Friday: sullo store di Xiaomi è già iniziato

Sullo store ufficiale di Xiaomi, il Black Friday è già iniziato. Tra gli sconti più interessanti disponibili in questo momento, vale la pena segnalare quelli che portano lo smartphone top di gamma 13T a 599,90 euro e il modello Redmi Note 12 a soli 149,90 euro. La promozione interessa anche le altre categorie, come nel caso del Mesh System AX3000 a 69,99 euro per allestire una rete Wi-Fi veloce e lo Smart Air Purifier 4 Lite a 129,99 euro che aiuta a mantenere salubre l’ambiente domestico.

Approfitta degli sconti Xiaomi per il Black Friday

La linea POCO, che strizza l’occhio ai più giovani appassionati di tecnologia, propone l’ottimo smartphone X5 Pro 5G a soli 279,90 euro con un risparmio di ben 120 euro e l’ancora più accessibile M5s a 129,90 euro invece di 209,90 euro come da listino. Per l’elenco completo e sempre aggiornato delle offerte in corso, consultare la pagina dedicata.

Chi cerca auricolari wireless con un comparto audio di qualità elevata può puntare senza esitare su Buds 3T Pro a 89,90 euro, mentre per mantenere sempre pulita la propria casa c’è il Robot Vacuum X10+ a 549,90 euro invece di 899,99 euro. Consigliamo di dare uno sguardo anche a Flash Sale, la sezione dedicata agli sconti proposti per 24 ore.

Partecipare al Black Friday di Xiaomi, che andrà avanti fino a fine novembre, è conveniente anche e soprattutto per i nuovi utenti, che hanno a disposizione diversi coupon da sfruttare, per un risparmio ulteriore. Chiudiamo citando un paio di altre offerte degne di nota, attive nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo: quella sulla TV P1E da 32 pollici a 159,99 euro (invece di 249,99 euro) e sull’immancabile compressore portatile Portable Electric Air Compressor 2 a 39,99 euro che consigliamo di tenere sempre a portata di mano, soprattutto in auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.