Black Mirror 6 confermato: ecco il trailer Netflix

Finalmente, la notizia che stavamo aspettando: Black Mirror 6 sta arrivando. La sesta stagione della serie creata da Charlie Brooker, quella che più di ogni altra è riuscita a definire un nuovo standard nel genere delle produzioni distopiche, è appena stata confermata da Netflix (il cui catalogo è incluso nell’ offerta Intrattenimento Plus di Sky). Ecco tutti i dettagli resi noti dalla piattaforma.

Netflix annuncia Black Mirror 6 con un trailer

Abbiamo già una data di uscita, seppur ancora indicativa: il mese di giugno. Tra gli attori che animeranno gli episodi troviamo Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld), Salma Hayek (Frida, House of Gucci), Kate Mara (The Martian) e Michael Cera (Juno, Barbie). Di seguito il primo trailer, quello di annuncio. Si tratta di un teaser, in verità, dalla durata pari a un minuto e mezzo circa, che per il momento dovremo necessariamente farci bastare. Buona visione.

L’hai immaginata. L’hai aspettata. L’hai temuta. Torna Black Mirror di Charlie Brooker con la sesta stagione, la più imprevedibile, indefinibile e inaspettata in arrivo a giugno su Netflix.

Finalmente, sembrano tornare le atmosfere inquietanti e distopiche delle prime stagioni, le migliori a detta della critica e di gran parte del pubblico. Ci sarà tempo e modo per tornare a parlarne, non appena emergeranno nuovi dettagli.

Con l’abbonamento incluso nell’ offerta Intrattenimento Plus di Sky ci si garantisce la possibilità di guardare tutte le serie di Sky TV (a partire da The Last of Us), gli show (come Pechino Express) e l’intero catalogo di Netflix senza interruzioni pubblicitarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.