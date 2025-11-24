 Black Month di Aruba: hosting e domini al 70% di sconto
Sconti del 70% su hosting, domini ed email professionali. Promozioni valide fino al 30 novembre con codice BLACKHOSTING25, anche su servizi già scontati.
Il Black Friday di Aruba si trasforma in un intero mese di offerte: il Black Month dedicato a Hosting e Domini porta sconti fino al 70% su tutti i principali servizi digitali. L’iniziativa consente di registrare un dominio, attivare un piano hosting o configurare una casella email professionale alle tariffe più basse dell’anno. Non serve attendere la fine del mese: le promozioni sono attive fino al 30 novembre e si applicano anche ai prodotti già scontati tramite il codice dedicato BLACKHOSTING25.

Scopri l’offerta di Aruba

Dominio, hosting e strumenti web ai prezzi minimi dell’anno

Il Black Month permette di registrare un dominio a partire da 0,30 € + IVA per il primo anno (rinnovo a 16,49 € + IVA), con la possibilità di abbinare subito email e servizi aggiuntivi. Anche i piani hosting Linux e Windows scendono a 2,97 € + IVA per il primo anno (rinnovo 59,99 € + IVA), mentre l’hosting WordPress parte da 4,47 € + IVA. Le soluzioni gestite e i pacchetti SuperSite, pensati per chi vuole creare un sito professionale senza competenze tecniche, seguono la stessa logica di sconto, con prezzi compresi tra 5,37 € e 5,97 € + IVA per il primo anno.

Offerte su WordPress, WooCommerce e servizi cloud

Per chi gestisce un negozio online, l’hosting gestito per WooCommerce parte da 23,97 € + IVA per il primo anno (rinnovo a 249 € + IVA). Anche Aruba Drive rientra nel Black Month con i piani Easy, Advanced e Professional scontati del 70%. Tutte le promozioni sono valide per nuovi ordini e per un massimo di dieci domini per anno solare, con esclusioni limitate ai TLD premium e ai servizi cloud avanzati. La finalità è offrire un accesso economico a un’infrastruttura stabile, supportata da data center italiani e da un servizio di assistenza specialistica attivo 24/7.

Codice BLACKHOSTING25

Per ottenere lo sconto massimo è necessario inserire il codice BLACKHOSTING25 direttamente nel riepilogo dell’ordine: il 70% viene applicato sull’intero carrello, inclusi eventuali servizi aggiuntivi. La promozione vale solo per il primo anno e non si applica ai rinnovi, ma è cumulabile con altre offerte salvo ulteriori codici promozionali.  Un’occasione perfetta per avviare un progetto digitale o consolidare la propria presenza online con costi più prevedibili.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba Hosting e Domini clicca qui.

Pubblicato il 24 nov 2025

Lucrezia Cerbara
24 nov 2025
