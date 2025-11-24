Black Month di Aruba: hosting e domini al 70% di sconto

Il Black Friday di Aruba si trasforma in un intero mese di offerte: il Black Month dedicato a Hosting e Domini porta sconti fino al 70% su tutti i principali servizi digitali. L’iniziativa consente di registrare un dominio, attivare un piano hosting o configurare una casella email professionale alle tariffe più basse dell’anno. Non serve attendere la fine del mese: le promozioni sono attive fino al 30 novembre e si applicano anche ai prodotti già scontati tramite il codice dedicato BLACKHOSTING25.

Dominio, hosting e strumenti web ai prezzi minimi dell’anno

Il Black Month permette di registrare un dominio a partire da 0,30 € + IVA per il primo anno (rinnovo a 16,49 € + IVA), con la possibilità di abbinare subito email e servizi aggiuntivi. Anche i piani hosting Linux e Windows scendono a 2,97 € + IVA per il primo anno (rinnovo 59,99 € + IVA), mentre l’hosting WordPress parte da 4,47 € + IVA. Le soluzioni gestite e i pacchetti SuperSite, pensati per chi vuole creare un sito professionale senza competenze tecniche, seguono la stessa logica di sconto, con prezzi compresi tra 5,37 € e 5,97 € + IVA per il primo anno.

Offerte su WordPress, WooCommerce e servizi cloud

Per chi gestisce un negozio online, l’hosting gestito per WooCommerce parte da 23,97 € + IVA per il primo anno (rinnovo a 249 € + IVA). Anche Aruba Drive rientra nel Black Month con i piani Easy, Advanced e Professional scontati del 70%. Tutte le promozioni sono valide per nuovi ordini e per un massimo di dieci domini per anno solare, con esclusioni limitate ai TLD premium e ai servizi cloud avanzati. La finalità è offrire un accesso economico a un’infrastruttura stabile, supportata da data center italiani e da un servizio di assistenza specialistica attivo 24/7.

Codice BLACKHOSTING25

Per ottenere lo sconto massimo è necessario inserire il codice BLACKHOSTING25 direttamente nel riepilogo dell’ordine: il 70% viene applicato sull’intero carrello, inclusi eventuali servizi aggiuntivi. La promozione vale solo per il primo anno e non si applica ai rinnovi, ma è cumulabile con altre offerte salvo ulteriori codici promozionali. Un’occasione perfetta per avviare un progetto digitale o consolidare la propria presenza online con costi più prevedibili.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba Hosting e Domini clicca qui.