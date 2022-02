Black Shark 4 Pro: è arrivato il Re degli smartphone da Gaming

Il nuovo Black Shark 4 Pro è finalmente disponibile all’acquisto, lo smartphone da gaming è un vero concentrato di potenza e fa del rapporto qualità/prezzo il suo cavallo di battaglia. Il device è disponibile su Amazon e su Goboo.com, ecco i link per acquistarlo al miglior prezzo:

Le ottime performance – almeno sulla carta – del nuovo BS4 Pro sono frutto di una dotazione hardware di massimo livello. Al potente SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G si affiancano 8 o 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. La memoria volatile è di tipo LPDDR 5, mentre lo spazio di archiviazione conta sulle nuove UFS 3.1.

Sul retro dello smartphone troviamo un comparto fotografico composto da 3 ottiche, alla principale da 64 MP si affianca una ultra-grandangolare e un sensore macro. Insomma, anche in ambito fotografico le premesse sembrano ottime.

Black Shark 4 Pro – Esperienza Gaming ai massimi livelli

Oltre ad una dotazione hardware di un certo livello, ci sono anche altre caratteristiche che contribuiscono al chiaro animo Gaming di Black Shark 4 Pro. Il nuovo flagship monta un display Super AMOLED FullHD+, con refresh rate a 144Hz e sampling rate a ben 720 Hz. Un pannello con queste specifiche non può far altro che offrire prestazioni incredibili durante le sessioni di gioco, soprattutto con titoli esigenti come Fortnite, PUBG o Call Of Duty Mobile.

Lungo il frame destro troviamo due trigger adattivi, che Black Shark chiama Magnetic Pop-Up Triggers. Si tratta di tasti realizzati con un innovativo sistema magnetico, che consente di portare il feedback di un joypad da console sulla scocca di uno smartphone. Questi pulsanti aggiuntivi si integrano alla perfezione con i principali giochi disponibili su Android e sono garantiti per resistere a oltre 1 milione di pressioni.

Come ogni dispositivo da gaming che si rispetti, anche sul nuovo smartphone Black Shark non può mancare un sistema di illuminazione RGB. I LED posteriori possono essere controllati e regolati tramite l’apposito software, per personalizzare lo smartphone secondo il proprio stile.

Vi ricordiamo che il nuovo Black Shark 4 Pro è disponibile in offerta su Amazon a 529€, ma soltanto per pochi giorni. Una volta terminata la promozione di lancio, il prezzo del potente gaming phone tornerà a 579€, come da listino ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.