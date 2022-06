Black Shark 5 e 5 Pro: i nuovi gaming phone in OFFERTA LANCIO

È giunto il momento del lancio di Black Shark 5 e 5 Pro, i nuovi smartphone Android 12 espressamente dedicati al gaming ma indicati anche per l’uso di tutti i giorni. Grazie ad una speciale offerta per il “BlackShark Brand Day” puoi acquistare entrambi i modelli con un forte sconto applicando un codice esclusivo in fase di acquisto.

Aggiungendo lo smartphone al carrello, infatti, ti basta inserire il codice “BSHARK570” per ricevere immediatamente uno sconto di quasi 70 euro. In totale, pagherai il modello Black Shark 5 da 8GB di RAM e 128GB di memoria solo 505€, con spese di spedizione incluse direttamente da magazzini situati in Francia e Spagna. Le scontistiche sono previste per tutte le varianti, come illustrato di seguito.

Black Shark 5 e 5 Pro: caratteristiche tecniche e come ricevere lo sconto

Il Black Shark 5 è equipaggiato con un display AMOLED con Refresh Rate a 144Hz e Touch Sampling Rate a 720Hz per una risposta ai comandi praticamente istantanea. Il processore è uno Snapdragon 870, accompagnato da una batteria da 4650mAh e supporto alla tecnologia Hyper Charge a 120W. Grazie ai trigger magnetici pop-up, è in grado di garantire ottime e reattive esperienze di gioco.

Il triplo comparto di fotocamere è guidato da un sensore principale da 64 megapixel, per un telefono che non delude nemmeno da quel punto di vista.

Puoi acquistare entrambe le versioni con uno sconto di quasi 70 euro:

8GB + 128GB: 572,09€ + codice sconto “ BSHARK570 “

“ 12GB + 256GB: 692,51€ + codice sconto “BSHARK570“

Il Black Shark 5 Pro fa un passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni grazie alla presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che garantisce performance altissime pur mantenendo ottime temperature. Il display in questo caso è di tipo OLED, con le stesse caratteristiche del modello base: Refresh Rate a 144Hz e Touch Sampling Rate a 720Hz. Confermata anche qui la batteria da 4650mAh che si ricarica in soli 15 minuti grazie alla tecnologia Hyper Charge.

Il sensore principale del triplo comparto di fotocamere ha una risoluzione da ben 108 megapixel, che scatta ottime immagini in qualsiasi condizione di luce e luminosità.

In questo caso, puoi acquistare entrambe le varianti con un’offerta di quasi 100 euro sul prezzo di lancio:

8GB + 128GB: 872,23€ + codice sconto “ BSHARK5100″

12GB + 256GB: 982,53€ + codice sconto “BSHARK5100″

La spedizione è totalmente gratuita, ma ti consigliamo di affrettarti perché si tratta di offerte dedicate esclusivamente al lancio e su un numero limitato di pezzi.

