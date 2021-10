Black Shark Mako M1: a questo prezzo è un affare irripetibile

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori mouse da gaming wireless di livello professionale, con un doppio sconto che lo porta ad un prezzo irrinunciabile. Si tratta del Black Shark Mako M1, un dispositivo ergonomico pensato per il confort e la precisione.

Mouse gaming wireless Black Shark Mako M1: caratteristiche tecniche

Black Shark rappresenta un’azienda piuttosto nuova nel panorama gaming, che però ha già dato prova delle sue capacità con gli smartphone dalle prestazioni incredibili. Ciò che però ha davvero fatto il successo dell’azienda sono i prezzi accessibili a cui i prodotti di alto livello vengono proposti. Il Mako M1 non tradisce questa filosofia. Il design è perfettamente simmetrico così da adattarsi sia a mancini che destrimani. Le dimensioni sono generose, ma non eccessive, così da garantire il massimo confort indipendentemente dalla presa (claw, palm o fingertip). Molto interessante il doppio coperchio per il vano batteria, che consente di adattare il peso alle proprie esigenze. Uno di questi, infatti, è a nido d’ape così da alleggerire il mouse e contemporaneamente ridurre la sudorazione. La dotazione prevede 6 tasti, completamente personalizzabili tramite il software, di cui uno sul dorso per il cambio rapido dei DPI.

Proprio per quanto riguarda il cambio dei DPI, molto comoda la scelta di sfruttare l’illuminazione della rotellina come indicatore. Al cambio, questa acquisirà i colori associati alla risoluzione, per poi tornare alla modalità personalizzata dopo 3 secondi. Non manca neanche l’illuminazione RGB, ovviamente personalizzabile, che circonda la parte inferiore del mouse. Per quanto riguarda il sensore, troviamo una soluzione da 10.000 DPI proprietaria, sempre personalizzabile tramite software. Per quanto riguarda gli switch invece, i tasti destro e sinistro offrono interruttori meccanici testati per 30 milioni di clic. Chiude la dotazione, la doppia modalità di connessione. La batteria, ricaricabile e sostituibile, concede ben 17 ore di autonomia con un polling rate di 1000Hz. Tuttavia, il mouse può essere anche utilizzato in modalità wired, grazie al cavo USB Type-C intrecciato in dotazione, così da non interrompere in nessun caso l’azione di gioco.

Grazie al codice P6SNHMDE a cui si somma un coupon attivabile dalla pagina del 20%, il Black Shark Mako M1 può essere acquistato su Amazon a soli 29,99 euro. A meno di 30 euro si tratta assolutamente di un best buy.