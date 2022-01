Black Shark: Mouse da Gaming a PREZZO STRACCIATO (-60%)

Il mouse da gaming Black Sharck Mako M1 si trova in offerta su Amazon a 29,99€, con uno sconto preapplicato del 29%, più 2 coupon da applicare in fase d'acquisto. Il risparmio complessivo è di 40 euro, a fronte di un prezzo iniziale di ben 70 euro.

COUPON: G7OVFR56

Si tratta di un mouse di fascia media dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, con questo sconto diventa un best buy assoluto. Con un sensore da ben 10.000 DPI, questo modello può essere utilizzato sia connesso via cavo che tramite l'apposito ricevitore wireless, per giocare in totale assenza di cavi. Come ogni mouse da gaming che si rispetti, questo Mako M1 ha un design ergonomico e presenta un sistema di retroilluminazione RGB, controllabile via software.

Non mancano 2 tasti aggiuntivi facilmente accessibili con il pollice e personalizzabili. Il mouse Black Shark è pensato per i gamer più esigenti, offre la possibilità di sistituire la mascherina superiore con una a nido d'ape, per alleggerire la periferica è permettere al giocatore di scegliere la configurazione più adatta al proprio stile di gioco.

Anche la rotella è circondata da LED RGB e in alto troviamo un pratico tasto per regolare la sensibilità del sensore su 3 livelli.

Oggi l'ottimo Black Shark Mako M1 è disponibile in offerta su Amazon a 29,99€, un prezzo assurdo per un mouse wireless di gran qualità. Per accedere allo sconto completo è sufficiente selezionale la casella relativa al coupon da 15 euro e – al momento del pagamento – digitare il codice promozionale G7OVFR56 nell'apposito campo di testo.