 BlackCat: esperti di sicurezza accusati degli attacchi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BlackCat: esperti di sicurezza accusati degli attacchi

Due ex dipendenti di aziende che operano nel settore della cybersicurezza hanno effettuato attacchi con il ransomware BlackCat tra aprile e settembre 2023.
BlackCat: esperti di sicurezza accusati degli attacchi
Sicurezza
Due ex dipendenti di aziende che operano nel settore della cybersicurezza hanno effettuato attacchi con il ransomware BlackCat tra aprile e settembre 2023.
Google AI Studio

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato l’ammissione di colpevolezza da parte di due esperti di sicurezza coinvolti negli attacchi ransomware effettuati dal gruppo BlackCat (ALPHV) nel 2023. Insieme ad un terzo soggetto hanno sfruttato le loro competenze informatiche per chiedere il pagamento di somme di denaro (riscatti) alle vittime.

Fino a 20 anni di prigione

I due colpevoli sono Ryan Goldberg (40 anni della Georgia, ex dipendente di Sygnia) e Kevin Martin (36 anni del Texas, ex dipendente di DigitalMint). Insieme ad un terzo complice (ex dipendente di DigitalMint) hanno effettuato l’accesso alle reti interne di cinque aziende statunitensi e installato il ransomware BlackCat tra aprile e settembre 2023.

I tre cybercriminali hanno quindi chiesto il pagamento di riscatti fino a 10 milioni di dollari in Bitcoin. Le vittime hanno versato circa 1,2 milioni di dollari, successivamente riciclati con vari metodi. Il 20% della somma è stata girata agli amministratori del gruppo BlackCat in cambio dell’accesso al ransomware e alla piattaforma usata per negoziare il riscatto.

I tre soggetti hanno in pratica sfruttato le loro competenze tecniche per colpire i sistemi delle aziende che avrebbero dovuto proteggere. Il gruppo BlackCat è responsabile di numerosi attacchi ransomware con oltre 1.000 vittime nel mondo. Utilizzano il modello RaaS (Ransomware-as-a-Service) che prevede la condivisione dei riscatti tra gli affiliati che effettuano gli attacchi e gli sviluppatori che creano/aggiornano il ransomware e gestiscono l’infrastruttura.

A fine dicembre 2023, l’FBI ha sequestrato i siti dei cybercriminali e sviluppato un tool che ha permesso di recuperare i file senza pagare il riscatto. Il gruppo era tornato in attività nei giorni successivi, ma è definitivamente scomparso all’inizio del 2025.

Goldberg e Martin compariranno davanti al giudice il 12 marzo 2026. Se le accuse verranno confermate rischiano fino a 20 anni di prigione.

Fonte: U. S. Department of Justice

Pubblicato il 31 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Attacco informatico a ESA: 200 GB di dati su BreachForums

Attacco informatico a ESA: 200 GB di dati su BreachForums
NordVPN a 2,99 euro/mese fino al 2028: ecco la promo

NordVPN a 2,99 euro/mese fino al 2028: ecco la promo
Antivirus e VPN insieme: con AVG si naviga più sicuri e ora si spende meno (-60%)

Antivirus e VPN insieme: con AVG si naviga più sicuri e ora si spende meno (-60%)
KMSAuto: versione fasulla ruba le criptovalute

KMSAuto: versione fasulla ruba le criptovalute
Attacco informatico a ESA: 200 GB di dati su BreachForums

Attacco informatico a ESA: 200 GB di dati su BreachForums
NordVPN a 2,99 euro/mese fino al 2028: ecco la promo

NordVPN a 2,99 euro/mese fino al 2028: ecco la promo
Antivirus e VPN insieme: con AVG si naviga più sicuri e ora si spende meno (-60%)

Antivirus e VPN insieme: con AVG si naviga più sicuri e ora si spende meno (-60%)
KMSAuto: versione fasulla ruba le criptovalute

KMSAuto: versione fasulla ruba le criptovalute
Luca Colantuoni
Pubblicato il
31 dic 2025
Link copiato negli appunti