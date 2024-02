Blackcatcard: carta Mastercard con IBAN gratuito e fino al 4% annuo sul saldo

Blackcatcard emerge nel panorama del digital banking come una soluzione innovativa e versatile. Questa piattaforma offre un conto con IBAN a canone zero e Carta Mastercard gratuita, oltre ad una serie di servizi flessibili, accessibili e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più globale e orientato verso la finanza digitale.

IBAN gratuito e accessibilità globale

Blackcatcard offre un conto online con IBAN europeo gratuito, accessibile immediatamente dopo la registrazione.

Carta di Debito Mastercard e opzioni Hot Wallet Crypto

La piattaforma include una carta di debito Mastercard senza canone, consegnata gratuitamente a livello globale e un hot wallet integrato per la gestione di asset cripto, consentendo agli utenti di acquistare, vendere e detenere criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), e Tether (USDT).

Programmi bonus e sezione cashback

Un’altra caratteristica interessante di Blackcatcard è la sezione cashback con quattro programmi bonus diversi. Il programma di ricompense offre fino al 4% annuo su saldi mensili medi superiori a 300€, o un 2,2% per saldi inferiori, rendendolo un incentivo notevole per l’accumulo e la gestione di fondi sul conto.

Carte di pagamento e emissione

Blackcatcard offre l’emissione gratuita della prima carta collegata al conto IBAN. In caso si richiedano una o più arte aggiuntive è previsto un canone mensile di gestione del conto di 2€. Per quanto riguarda le carte aggiuntive, il costo è di €7 per l’emissione di una carta standard collegata al proprio conto, e di €12 per una carta con un nickname diverso da quello indicato sulla carta principale.

Trasferimenti e prelievi

Blackcatcard offre fino a cinque bonifici SEPA gratuiti al mese, con un costo fisso di 0,20€ per ogni trasferimento oltre questa soglia. Per i prelievi, la piattaforma permette operazioni gratuite fino a 200€ al mese, applicando una commissione dell’1% sugli importi superiori.

Assistenza Clienti e facilità d’uso

L’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo supporto continuo agli utenti. La piattaforma è accessibile sia tramite online banking che attraverso un’app mobile.

Per conoscere l’offerta completa di Blackcatcard clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.