Blackcatcard: conto con IBAN gratuito, funzioni di cashback e criptovalute

Blackcatcard si afferma come una soluzione innovativa nel settore bancario digitale, offrendo una gamma di servizi finanziari gratuiti con l’aggiunta di un programma di ricompense. Questa piattaforma permette ai suoi utenti di guadagnare interessi fino al 4% sui saldi medi mensili e offre un’ampia gamma di strumenti come carte Mastercard gratuite, hot wallet per criptovalute e assistenza clienti 24/7.

Blackcatcard rappresenta un salto nel futuro del banking digitale, offrendo una piattaforma intuitiva e ricca di funzionalità. La caratteristica che distingue Blackcatcard è il suo programma di ricompense, che premia gli utenti con un interesse annuo del 4% su saldi mensili medi superiori a 300 €, o un 2,2% per saldi inferiori.

Conto IBAN gratuito e Mastercard:

Blackcatcard offre un conto IBAN europeo personale gratuito, disponibile immediatamente dopo la registrazione. Gli utenti ricevono anche una Blackcatcard Mastercard virtuale gratuita, seguita dalla consegna gratuita della carta fisica. Inoltre è possibile richiedere carte aggiuntive in quantità illimitata e con qualsiasi nickname inciso.

Ricompense e Cashback

Oltre agli interessi sulla liquidità, Blackcatcard dà accesso a varie offerte di cashback con la possibilità di scegliere un rimborso del 5% su Google Play Store, 2% su Amazon e 0,5% su tutti gli altri acquisti con la carta, rendendola un’opzione particolarmente attraente per gli acquisti quotidiani.

Criptovalute e Hot Wallet

Blackcatcard si distingue anche per il suo servizio di scambio di criptovalute integrato. Gli utenti possono usare il loro saldo per comprare e vendere criptovalute, e gestire BTC, ETH, USDT con trasferimenti P2P senza commissioni.

Apertura del conto e accessibilità

Blackcatcard è accessibile anche ai giovani a partire dai 16 anni, fornendo loro l’opportunità di imparare la gestione finanziaria in modo sicuro e conveniente. I servizi di mobile e online banking offerti sono gratuiti e intuitivi da usare.

Il conto Blackcatcard si può aprire seguendo una procedura semplice e completamente digitale, inoltre l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo supporto continuo.

