Blackcatcard: finanza digitale con IBAN gratuito e opzioni cripto

Blackcatcard si posiziona come una soluzione di digital banking all’avanguardia, rivolgendosi a un’utenza globale senza limitazioni geografiche. L’offerta di Blackatcard è caratterizzata da un conto con IBAN europeo gratuito, una carta di debito Mastercard senza canone, e un pratico hot wallet per la gestione di asset cripto.

Il conto Blackcatcard è immediatamente accessibile dopo la registrazione, eliminando le barriere geografiche tipiche delle banche tradizionali. Blackacatcard fornisce, oltre a una carta virtuale disponibile all’istante, una Mastercard fisica gratuita, recapitata senza costi aggiuntivi in tutto il mondo. Per ogni carta supplementare, oltre alla prima, è prevista una tariffa di 7€ per l’emissione e un canone mensile di 2€.

Blackcatcard offre un’interessante sezione cashback, dalla quale è possibile scegliere tra quattro programmi bonus diversi. Tra queste opzioni, è disponibile anche un programma ricompense che offre fino al 4% annuo su saldi mensili medi superiori a 300€, o un 2,2% per saldi inferiori.

La piattaforma si distingue anche per la sua offerta di servizi legati alle criptovalute. Gli utenti possono facilmente acquistare, vendere e trasferire cripto come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT) attraverso l’hot wallet gratuito integrato.

Per quanto riguarda i trasferimenti, Blackcatcard consente fino a cinque bonifici SEPA gratuiti al mese. Oltre questa soglia, ogni trasferimento comporta un costo fisso di 0,20€. Inoltre, la piattaforma permette prelievi gratuiti fino a 200€ al mese, applicando una commissione dell’1% sugli importi superiori.

La piattaforma mette a disposizione un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo supporto e risposte rapide a domande ed esigenze.

Infine, Blackcatcard offre la possibilità di gestire il proprio conto sia attraverso l’online banking che tramite una pratica app mobile, massimizzando l’accessibilità e la comodità per gli utenti.

Per conoscere tutti i servizi offerti da Blackcatcard clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.