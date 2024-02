Blackcatcard: fino al 4% sul saldo e conversione criptovalute

Blackcatcard offre un conto online con IBAN gratuito, accessibile a livello globale. Questo conto è ideale per chi cerca una soluzione semplice e senza costi per gestire i propri fondi, con il vantaggio aggiuntivo di poter operare con criptovalute.

IBAN gratuito e fino al 4% sul saldo medio mensile

Blackcatacard offre un conto con IBAN europeo, disponibile immediatamente dopo la registrazione, anche per coloro che non risiedono in Europa. Questo conto elimina le spese di gestione, rendendolo il mezzo ideale per custodire e gestire il proprio denaro. Inoltre, BlackcataCard offre una ricompensa del 4% annuo sui saldi mensili medi di 300 € o più. Oppure una ricompensa del 2,2% annuo su saldi mensili medi inferiori a 300 €.

Transazioni in Criptovalute

Blackcatcard mette a disposizione dei clienti anche un hot wallet integrato e permette di acquistare, vendere, inviare, ricevere e detenere criptovalute direttamente dall’app. Inoltre offre la possibilità di collegare il proprio conto Binance per un trasferimento veloce e semplice dei fondi dai propri account e al conto IBAN di Blackcatcard.

Bonifici SEPA e Carta Mastercard gratuita

I bonifici in entrata sono sempre gratuiti e sono inclusi gratuitamente i primi cinque bonifici SEPA in uscita ogni mese senza limiti di importo, a partire dal sesto è previsto un costo fisso di 0,20€ per ogni trasferimento. Il conto offre anche una Mastercard gratuita, con consegna della carta in tutto il mondo senza costi aggiuntivi, oltre ad un servizio clienti attivo 24/7.

Apertura del conto e accessibilità

Il conto Blackcatcard si gestisce completamente tramite canali digitali ed è disponibile a livello globale per chiunque abbia compiuto 16 anni. Il conto si può aprire seguendo una semplice procedura online ed è disponibile subito dopo la registrazione.

Non sono previsti costi di attivazione o canone mensile se si richiede una sola carta di pagamento, mentre è previsto un canone di € 2 al mese se si richiede un numero qualsiasi di carte aggiuntive. Per conoscere l’offerta completa di Blackcatcard clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.