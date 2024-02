Blackcatcard: IBAN gratuito e fino al 4% sul saldo mensile

Blackcatcard offre una soluzione di digital banking all’avanguardia, progettata per un’utenza globale senza limitazioni geografiche. Offre un conto con IBAN europeo gratuito, una carta di debito Mastercard senza canone, un hot wallet per la gestione di asset digitali, oltre ad una varietà di programmi cashback e ricompense.

Accessibilità globale

Il conto Blackcatcard si attiva online ed è immediatamente accessibile senza restrizioni geografiche. Oltre alla carta virtuale istantanea, ogni utente riceve gratuitamente una Mastercard fisica, consegnata in tutto il mondo senza costi aggiuntivi. Per ogni carta aggiuntiva oltre alla prima è previsto un costo di 7€ per l’emissione più un canone di 2€ al mese.

È anche possibile chiedere l’emissione di una carta aggiuntiva con un nickname diverso dalle iniziali indicate sulla carta principale ad un costo di 12€.

Programmi Cashback

Blackcatcard offre una sezione cashback con quattro programmi bonus diversi che permettono di ottenere fino al 5% di rimborso sugli acquisti. Sono disponibili offerte cashback del 5% su Google Play Store, del 2% su Amazon fino ad un massimo di 50€ un cashback dello 0,5% su tutti gli acquisti effettuati con carta. Inoltre, è disponibile un programma ricompense che offre fino al 4% annuo su saldi mensili superiori a 300€.

Blackcatcard offre anche un hot wallet integrato. Un portafoglio digitale completo per acquistare, vendere, inviare, ricevere e detenere criptovalute (BTC, ETH e USDT) direttamente dall’app.

Gestione Multipla tramite App e Online Banking

Blackcatcard offre una gestione flessibile tramite online banking e app mobile, massimizzando l’accessibilità e la comodità per gli utenti. Sono inclusi senza costi aggiuntivi fino a cinque bonifici SEPA gratuiti al mese, mentre è previsto un costo di €0,20 per ogni bonifico successivo. I prelievi fino a 200€ al mese sono gratuiti, oltre i 200€ è prevista una commissione dell’1% dell’importo prelevato.

Per conoscere l’offerta completa di Blackcatcard clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.