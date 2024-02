Blackcatcard: il conto corrente che ti fa guadagnare

Se sei alla ricerca di una soluzione bancaria al passo con i tempi forse l’hai trovata. Parliamo di Blackcatcard, il sistema che promette di rivoluzionare il modo in cui si concepisce il possedere un conto corrente. Infatti ti offre vantaggi unici come un accesso semplificato al mondo delle criptovalute, ma soprattutto la possibilità di guadagnare interessi passivi sul tuo saldo. Ecco qualche dettaglio in più.

I motivi per cui aprire un conto Blackcatcard

Immagina di avere un conto corrente che non solo è gratuito ma che ti libera anche dalle catene dei costi di manutenzione mensili e delle commissioni nascoste. Con Blackcatcard questa è la realtà. Il conto IBAN europeo ti viene fornito senza spese di apertura o di gestione, accompagnato da una Mastercard senza costi aggiuntivi. Questo significa che puoi gestire le tue finanze quotidiane senza preoccuparti di spese ricorrenti che riducono gradualmente i tuoi risparmi. Ma la cosa veramente sorprendente è la possibilità di accumulare guadagni passivi grazie a un tasso di interesse fino al 4% annuo sul tuo saldo. Come funziona? Se hai un saldo medio mensile di 300 € o più a fine anno avrai il 4%, se invece il tuo saldo mensile è inferiore il tasso scende al 2,2%. In ogni caso otterrai una ricompensa.

A livello tecnologico questo conto ha tutte le funzioni ora necessarie per gestire le tue finanze in modo smart. Il conto si apre online in poco meno di 15 minuti, non c’è alcun controllo della storia creditizia, oltre alle ricompense citate prima ci sono bonus e cashback su tutti gli acquisti con la carta, per le spese su Amazon e sul Google Play Store. E se vuoi provare le criptovalute, Blackcatcard offre strumenti semplici per integrarle nel tuo portfolio finanziario. Con un hot wallet gratuito, puoi comprare, vendere, depositare e trasferire criptovalute come BTC, ETH e USDT senza commissioni nascoste. I trasferimenti P2P di criptovalute sono gratuiti, permettendoti di inviare valuta digitale ad altri utenti Blackcatcard senza costi aggiuntivi. Questa facilità di accesso al mercato delle criptovalute è un vantaggio non indifferente se vuoi esplorare queste nuove frontiere finanziarie.

Insomma, se vuoi evitare costi nascosti, incrementare senza particolari sforzi i tuoi risparmi e muovere i tuoi primi passi con le cripto, Blackcatcard è quello che fa per te. Visita il sito e apri il conto in pochi minuti seguendo le istruzioni e rivoluziona la tua gestione finanziaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.