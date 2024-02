Blackcatcard: il conto senza deposito con rendimento del 4%

Ottieni subito un tasso di interesse del 4% annuo con Blackcatcard, la carta prepagata con IBAN e diversi servizi aggiuntivi di cui puoi beneficiare. Non ha nessun requisito e ricarichi il conto quando vuoi tramite IBAN o la carta.

Blackcatcard: il conto gratuito con interesse del 4%

Con Blackcatcard, puoi aprire un conto con IBAN gratuito, disponibile immediatamente dopo la registrazione. Non ha requisiti specifici in termini di reddito, o altri fattori, e può quindi essere richiesto da chiunque senza alcun costo aggiuntivo. Puoi avere accesso al tuo conto con una MasterCard prepagata gratis, già disponibile in formato totalmente digitale da subito. In questo modo puoi usarla senza attendere che arrivi la carta fisica a casa tua.

Oltre al conto senza canone, puoi avere numerosi servizi aggiuntivi senza alcun costo, come bonifici SEPA e il resto delle operazioni bancarie base.

Preleva soldi senza alcun tipo di problema: il limite è di 10.000€ al mese e 5.000€ al giorno! Se prelevi all’estero, fuori dall’europa, i prelievi hanno una commissione di 1,50€.

I tuoi soldi sono sempre al sicuro, con l’utilizzo di protocolli e tecnologie di sicurezza moderni, per proteggere sia i tuoi dati personali, che quelli della carta e i tuoi soldi.

Oltre a ciò, con Blackcatcard hai anche un cashback fino al 5%, anche quando acquisti app o altri contenuti digitali su Google Play Store, mentre ottieni il 2% su Amazon e lo 0,5% sugli acquisti con la carta.

Ogni anni ti viene riconosciuto un tasso annuo del 4% senza al necessità di aprire un deposito: gli interessi vengono accreditati direttamente sul conto corrente senza alcun vincolo. Puoi anche collegare ulteriori carte aggiuntive da utilizzare per i tuoi acquisti o da dare a un tuo familiare.

Il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat in qualsiasi momento, per qualsiasi richiesta o necessità.

Richiedi ora Blackcatcard e non perderti una rendita del 4%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.