Blackcatcard: la prepagata MasterCard con interesse del 4%

Blackcatcard è una soluzione 2 in 1, che unisce una carta prepagata MasterCard da ricaricare all’istante per tutti i tuoi acquisti, insieme a un IBAN remunerato che ti consente di risparmiare! Questa carta ha infatti un rendimento annuo del 4% accreditato direttamente sul conto. Ciò ti consente di prelevare senza vincoli, senza perdere gli interessi già accumulati.

Blackcatcard: carta prepagata MasterCard con IBAN remunerato

Blackcatcard non ha nessun requisito e può essere richiesta da chiunque. Consente di emettere bonifici SEPA totalmente gratis, insieme a prelievi senza commissioni fino a 200€ al mese. È possibile farlo senza costi aggiuntivi negli ATM europei, mentre la commissione è di 1,50€ per i territori extraeuropei. I limiti massimi per quanto riguarda i prelievi sono di 5.000€ al giorno e 10.000€ al mese.

Effettui acquisti digitali su Google Play Store? Hai cashback fino al 5% per gli acquisti di app e contenuti digitali, mentre ottieni il 2% se compri su Amazon e lo 0,5% presso i negozi fisici. L’IBAN associato è remunerato fino al 4% e ti consente di avere la piena libertà di prelievo, mantenendo gli interessi già riconosciuti sul saldo giornaliero.

Blackcatcard ti consente anche di attivare ulteriori carte da collegare al conto, da poter dare a un familiare o utilizzare separatamente per altri acquisti o abbonamenti. In ogni caso, tutte le transazioni sono protette da MasterCard SecureCode, con codice OTP spedito via SMS per verificare ogni movimento in uscita attraverso il tuo dispositivo.

L’applicazione è disponibile per Android e iOS e ti permette di avere facile accesso al conto, per controllare all’istante saldo, movimento e gestire come vuoi le carte.

Il servizio clienti del conto è disponibile a tutte le ore del giorno, 7 giorni su 7, via chat quando serve. La puoi attivare con una procedura che ti richiede soltanto 8 minuti. Vai ora nella pagina principale e attivala adesso per avere una soluzione perfetta con cui effettuare acquisti e gestire i tuoi soldi!