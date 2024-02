Blackcatcard: prepagata MasterCard con IBAN e rendimento del 5%

Blackcatcard è un conto corrente innovativo che offre una carta prepagata associata a un IBAN gratuito che ti consente anche di risparmiare senza aprire un deposito! Ha infatti un rendimento del 4% annuo che ti viene direttamente accreditato sul conto, in modo che tu possa prelevare i tuoi soldi senza alcun vincolo. Ma scopriamola nel dettaglio.

Blackcatcard: carta prepagata, IBAN dedicato e interessi del 4% sul conto

Il conto offre vari servizi aggiuntivi senza costi, come bonifici SEPA e altre operazioni bancarie di base. Puoi prelevare senza preoccuparti dei limiti: il tetto massimo è infatti di 5.000€ al giorno e 10.000€ al mese. Puoi farlo gratuitamente presso gli ATM di tutta europa e con una commissione di 1,50€ se invece decidi di prelevare al di fuori del territorio europeo.

Uno dei vantaggi di questo conto è la possibilità di ottenere un cashback fino al 5% per gli acquisti di app e contenuti digitali su Google Play Store, il 2% su Amazon e lo 0,5% sugli acquisti con la carta presso i negozi fisici.

A ciò si aggiunge la possibilità di risparmiare con un tasso annuo del 4% senza la necessità di attivare un deposito vero e proprio. Gli interessi ti vengono accreditati direttamente sul conto e tu prelevi quando vuoi, senza alcun vincolo.

Puoi anche collegare carte di pagamento aggiuntive da fornire ai tuoi familiari per i loro acquisti. In ogni caso, i tuoi soldi e i tuoi movimenti sono sempre al sicuro grazie alle tecnologie di protezione più all’avanguardia, come 3D Secure di MasterCard. Non manca un servizio clienti raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat, per qualsiasi evenienza o richiesta.

Non ti resta che attivare la carta dalla pagina ufficiale e beneficiare di tutta la comodità che ha da offrire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.