Blackview Acebook 1: il sorprendente ultrabook per l'ufficio

Quello che ti proponiamo oggi è un laptop low cost molto interessante, ideale per le attività quotidiane. Si tratta del Blackview Acebook 1, un portatile dalle buone prestazioni e un design compatto con un rapporto qualità prezzo semplicemente eccezionale.

PC portatile Blackview Acebook 1: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal design, troviamo un corpo completamente in lega di alluminio con un peso di soli 1,3 chili ed uno spessore che si ferma a 16mm. Parliamo, infatti, di un ultrabook che fa della portabilità un suo punto di forza. A spingere il computer ci pensa un processore Intel Celeron N4120 quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz. A questo si affiancano 4GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, rivolta per lo più al lavoro d’ufficio, la navigazione e l’intrattenimento in streaming. Non manca, tuttavia, la possibilità di aggiornare il sistema operativo al nuovo Windows 11 ospitando una CPU già inclusa nell’elenco della compatibilità. Buona la tastiera con layout completo, così come il touchpad decisamente generoso con i suoi 6,1 pollici di diagonale. Sia la digitazione che la gestione del puntatore risultano piuttosto confortevoli.

Il vero punto forte del computer, tuttavia, è il display. In questo caso troviamo un pannello da 14 pollici Full HD con bordi ultrasottili, che lascia comunque spazio alla webcam con microfono integrata. Parliamo inoltre di uno schermo IPS, in grado quindi di offrire una fedele riproduzione cromatica ed un angolo di visione di ben 178 gradi. Dal punto di vista della connettività c’è tutto ciò che potrebbe servire. Le porte USB Type-A sono 3 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C per collegare i dispositivi più recenti. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor in mirroring o estensione con una risoluzione massima di 4K. Chiudono le reti wireless che offrono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 239,99 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.