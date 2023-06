Blackview MP60: oggi il Mini PC costa la metà

Le caratteristiche di Blackview MP60 lo rendono un Mini PC adatto alla produttività, in grado di gestire le operazioni quotidiane legate al lavoro. Può inoltre tornare utile per le sessioni di studio, quelle di navigazione e per l’intrattenimento multimediale, racchiudendo nel suo design compatto ed elegante tutto ciò che serve per dar vita a una postazione desktop completa. Lo segnaliamo oggi su questa pagine poiché si trova in sconto del 50% su Amazon, grazie all’offerta che ne taglia il prezzo: per approfittare non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Mini PC: 50% di sconto su Blackview MP60

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 (Alder Lake) con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, due porte USB 3.0 e due USB 2.0, doppia uscita HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. In questo momento è possibile acquistare Blackview MP60 al prezzo finale di 299,99 euro invece di 599,99 euro, esattamente la metà: non bisogna far altro che attivare il coupon -50% dedicato-

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio: chi effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC entro fine settimana, così da poterlo mettere sulla propria scrivania e iniziare a sfruttarne le potenzialità per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Sono inclusi l’alimentatore, il manuale, un cavo HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.