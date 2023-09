Blackview MP80, il Mini PC (Intel, 12/512GB, W11Pro) a -100€

È sufficiente dare uno sguardo al comparto hardware di Blackview MP80 per capire quali siano le potenzialità del Mini PC. Oggi vale la pena farlo anche per approfittare del coupon sconto da 100 euro proposto su Amazon, che permette di acquistarlo a un prezzo davvero stracciato. Nell’esaminarne i punti di forza, partiamo dal fronte software, dove troviamo il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso immediato a tutti gli aggiornamenti e alle nuove funzionalità rilasciate.

Mini PC in offerta: il coupon per Blackview MP80

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: la sua scocca compatta racchiude il processore Intel N95 di dodicesima generazione, ben 12 GB di RAM LPDDR5, un’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, tre uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, due slot Ethernet, jack audio, tre porte USB 3.0, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Grazie alla possibilità di attivare il coupon sconto dal valore di 100 euro, oggi Blackview MP80 può essere acquistato al prezzo finale di soli 199 euro, una spesa davvero contenuta se si considera la qualità del prodotto. La confezione include anche l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita entro 48 ore. In altre parole, chi sceglie di approfittare della promozione (non sappiamo per quanto rimarrà accessibile) e di effettuare subito l’ordine potrà mettere il Mini PC sulla scrivania già entro un paio di giorni. Diventerà un valido alleato per la produttività quotidiana, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.