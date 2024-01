Blackview SHARK 8: lo smartphone crolla a soli 149€

Ti basta attivare il coupon su Amazon per ottenere uno sconto da 100 euro (in aggiunta al -67% applicato in automatico) e allungare le mani su Blackview SHARK 8 al prezzo di soli 149 euro. Lo smartphone offre una scheda hardware all’altezza delle aspettative e un comparto software con tutte le funzionalità necessarie a un utilizzo quotidiano per navigare, giocare, comunicare, scattare immagini e accedere ai social network.

Grande offerta Amazon su Blackview SHARK 8

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display con diagonale da 6,78 pollici, risoluzione 2460×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore octa core MediaTek Helio G99, 16 GB di RAM, 256 GB di memoria interna per l’archiviazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, supporto dual SIM, lettore di impronte digitali e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata DokeOS e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Le dimensioni della scocca sono pari a 169x77x8 millimetri. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del prodotto.

Al prezzo finale di solio 149 euro, vale la pena approfittarne: non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato. La colorazione di Blackview SHARK 8 proposta in forte sconto è Moonlight Grey, quella visibile nell’immagine qui sopra e in apertura.

Amazon garantisce la spedizione gratuita agli abbonati Prime con la consegna assicurata in pochi giorni. Il consiglio è di verificare le tempistiche nella scheda del prodotto: potrebbe andare sold out in fretta, considerando la bontà della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.